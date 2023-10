Emil Roback è sparito da due settimane: allarme in Svezia, la situazione

Una notizia clamorosa arriva dalla Svezia. Il calciatore di proprietà del Milan è scomparso da due settimane

Ricordate Emil Roback, il talento dell’attacco della Primavera del Milan? Oggi 20enne, si trova in prestito nella sua Svezia, precisamente al Norrköping. Ma quanto lo sta riguardando ha del clamoroso. Come apprendiamo da fonti svedesi, il giovane calciatore è sparito da ben quattordici giorni. Un fatto che sta destando clamore e preoccupazione in tutto il paese e, da qualche ora, anche fra i tifosi rossoneri. A lanciare la notizia è stato il Norrköping Tidningar, noto quotidiano svedese, che riporta alcuni dettagli cruciali sulla vicenda.

L’assenza di Roback dal centro d’allenamento del Norrköping sarebbe esclusivamente di natura sportiva. In soldoni, il 20enne non si è mai trovato bene nel nuovo club. Ad agosto, allo stesso quotidiano sopracitato, Roback raccontava così della sua esperienza al Norrköping: “Non è andata come previsto, se posso essere sincero. Poi dipende anche dall’allenatore, ma io cerco di dare sempre il massimo”. In seguito alla sua recente scomparsa, è stato il ds del club svedese a lanciare un appello al Norrköping Tidningar, facendo trasparire una certa preoccupazione.

Roback scomparso in Svezia, l’appello del DS

“Voglio sapere che sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo in nessun modo, ma non so cos’altro possiamo fare. Voglio che venga qui. Possiamo trovare un piano che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile sperarci quando ormai non lo vediamo da 14 giorni”, ha detto al quotidiano svedese Tony Martinsson, ds del Norrköping. Come accennato, si tratterebbe di una vicenda circoscritta all’aspetto sportivo, dunque di campo. Ma anche il Milan sta seguendo da vicino il caso Emil Roback.

Come sottolinea la fonte, il club rossonero in queste ore è in contatto sia col Norrköping che con l’agente del ragazzo. E’ previsto a breve un incontro per chiarire gli screzi tra il club svedese ed Emil Roback. Ricordiamo che l’attaccante 20enne era sbarcato a Milanello nel 2020 insieme alla famiglia. Un predestinato secondo molti, e che godeva della buona raccomandazione di Zlatan Ibrahimovic. Prima di passare in prestito Norrköping, era stato ceduto al Nordsjælland in Danimarca. Altra esperienza poco felice per uno che raccontava di ispirarsi a Thierry Henry. La fama e il successo non sono stati quelli sperati per Emil Roback sin qui, ma adesso l’unica cosa che conta è sapere dove sia e cosa può essergli successo.