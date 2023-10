Infortunio Sportiello, in Milan-Juve gioca Mirante

Tegola pesantissima per il Milan in vista del big match contro la Juventus. Si è infortunato Marco Sportiello. Scelta obbligata in porta per Pioli

Non c’è mai fine al peggio. Il detto dice bene. Il Milan era consapevole di affrontare il big match contro al Juventus di domenica 22 ottobre senza Mike Maignan, assente per la squalifica rimediata contro il Genoa. Una tegola già pesante di per sé, ma che raddoppia oggi a causa dell’infortunio di Marco Sportiello. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, il Milan è rimasto orfano anche del suo secondo portiere nelle ultime ore.

L’ex Atalanta Marco Sportiello ha riportato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il portiere dovrà osservare un periodo di dieci giorni di riposo dopodiché verrà valutata l’evoluzione con una nuova risonanza magnetica. Ennesima mazzata enorme per Stefano Pioli in vista del big match contro la Juventus. A San Siro, contro la diretta rivale, né il primo né il secondo portiere saranno a disposizione. Spazio, dunque, alla terza scelta Antonio Mirante. L’ex Roma avrà il duro compito di difendere i pali in una gara assolutamente ostica.