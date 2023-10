L’ombra di Florentino sul talento rossonero: minaccia Merengue

Il blasonato club madridista avrebbe messo gli occhi su un calciatore del Milan conosciuto molto bene dalle parti del Bernabeu

A volte ritornano. O forse sarebbe meglio dire ‘A volte si torna su calciatori già seguiti in passato‘. E poi, evidentemente, lasciati alla concorrenza senza aver affondato il colpo. Desta un po’ di curiosità l’indiscrezione, lanciata dalla testata catalana ‘Elnacional.cat’, sull’interesse del Real Madrid per un gicatore che ha militato nella Liga per ben 5 stagioni. E che poi, quando poteva essere il momento propizio per arruolarlo tra le proprie fila, lo si è ‘lasciato’ al Milan. Con sentiti ringraziamenti da parte di Giorgio Furlani.

Florentino Perez, il presidentissimo del Real Madrid, non è abituato a perdere le battaglie di mercato. Già frustrato per non aver ancora concluso l’acquisto di Kylian Mbappé dal PSG – forse il prossimo luglio il numero uno merengue realizzerà il suo sogno – Florentino avrebbe potuto mettere a segno il colpo Chukwueze, il nigeriano che fino alla scorsa stagione faceva parte della rosa del Villarreal.

Entrato, come tutti i calciatori di un certo valore, in ottica Merengue, l’esterno d’attacco aveva stimolato l’interesse della Casa Blanca. Che avrebbe potuto, con relativa facilità, esercitare il suo potere, economico e non solo, sul club valenciano. Il fatto che Chukwueze sia arrivato poi a Milano per una cifra reativamente bassa – almeno per le disponibilità quasi illimitate del Real – ha fatto quasi pensare che Los Blancos si fossero ad un certo punto ritirati dalla contesa. Ora, riferisce la stampa spagnola, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma.

Florentino pronto all’assalto per Chukwueze

Nell’àmbito di una ‘missione nigeriana’ – altri profili della nazionale africana sono nell’agenda del club spagnolo – che emissari del Real Madrid avrebbero intrapreso nel corso delle ultime due settimane, Chukwueze è uno degli osservati speciali. Sebbene non sia sfuggito che il suo adattamento al calcio italiano stia procedendo più lentamente del previsto, il Real insiste. Nella prossima finestra estiva di scambi potrebbe essere recapitata un’offerta agli uffici di Via Aldo Rossi.

L’asse col Milan, che esiste da molto prima dell’intricato prestito con diritto di riscatto e di recompra che ha coinvolto Brahim Diaz, è sempre aperto. Negli ultimi giorni poi, la società meneghina ha mostrato un qual certo interesse per il giovanissimo fenomeno turco Arda Guler. Che, anche a causa di due infortuni, non ha ancora fatto il suo esordio con la prestigiosa camiseta blanca. Chissà che i due club non intavolino un clamoroso scambio di mercato…