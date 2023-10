Milan, che guaio: inserimento di Bayern e Liverpool

Il Milan è in procinto di muovere passi concreti nella trattativa per il centrocampista, ma la prima difficoltà nell’affare è data dalle due concorrenti

Il Milan grazie al lavoro del suo capo scout Geoffrey Moncada riesce ad osservare e monitorare i più grandi talenti emergenti del panorama calcistico europeo e mondiale. La fitta rete di scouting rossonera è gestita al meglio dal professionista francese, adesso anche dirigente del Milan. Moncada si è ben accorto di un assoluto talento nell’ultimo recente periodo, e ha subito convinto il club a muovere i primi passi. Lo abbiamo raccontato ieri: il Milan è rimasto stregato dal centrocampista di 17enne militante nel calcio tedesco.

Si tratta di Assan Ouédraogo, profilo duttile della metà campo in forza allo Schalke 04, e dunque militante nella Serie B tedesca (Bundesliga 2). Nonostante la giovanissima età, il talentino tedesco conta già nove presenze e un gol nella Prima Squadra dello Schalke in questo avvio di stagione. Numeri che non sono passati affatto inosservati, soprattutto al Milan, che ha già in programma a breve un incontro con la dirigenza dello Schalke per provare ad intavolare la trattativa. Su Assan vige una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma Giorgio Furlani è pronto a fare il massimo per aggiudicarselo ad un costo inferiore. Il vero ostacolo alla trattativa non è comunque economico. La concorrenza è spietata per Ouédraogo.

Milan, due grandi minacce per Ouédraogo

Come vi abbiamo raccontato ieri, ci sono altre big del panorama europeo che hanno messo nel mirino il centrocampista tedesco di 17 anni. In particolare Bayern Monaco e Lipsia, le due migliori tedesche, stanno monitorando le prestazioni di Ouédraogo. Parliamo di due club attentissimi ai giovani, e che non si preoccupano di lanciarli troppo presto nel calcio che conta. A questi, come aggiunge oggi il Corriere dello Sport, si è aggiunto il Liverpool. I Reds, come il Milan e e le due tedesche, sono prontissimi a fare sul serio per il 17enne. Sarà dunque davvero complicato avere la meglio nella trattativa, data la portata economica e di prestigio delle rivali.

Ma il Milan proverà a fare del suo meglio anticipando la concorrenza e sfruttando gli ottimi rapporti con lo Schalke 04, lo stesso club da cui è stato acquistato la rivelazione della difesa rossonera, Malick Thiaw. Ouédraogo, in caso di riuscita dell’affare, potrebbe innanzitutto unirsi alla Primavera di Ignazio Abate. Ma è prematuro come discorso. Intanto, è importante sapere che le sue caratteristiche sono formidabili. In primis la duttilità: mezzala, trequartista o addirittura esterno d’attacco a sinistra. Il Diavolo vuole fare all in su Assan Ouédraogo.