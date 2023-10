Milan, ecco il bomber del futuro: la scelta della proprietà

Il Milan è alla ricerca di un giovane centravanti che possa garantire gol pesanti e che possa affiancare Olivier Giroud la prossima stagione. Ecco il punto della situazione

Giovane, con tanti gol nelle gambe e una discreta esperienza internazionale. E’ questo l’identikit del futuro attaccante del Milan.

Ormai non ci sono dubbi, il 2024 sarà l’anno del centravanti. Il Milan ha vissuto un calciomercato da protagonista, andando a colmare diverse lacune. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno risolto il problema dell’attaccante esterno di destra con gli acquisti di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze e hanno cambiato volto al centrocampo, con gli arrivi di Tiijani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah.

E’ fallito, invece, il colpo in avanti. L’idea era quella di mettere le mani su Taremi, ma l’affare è saltato nonostante un accordo raggiunto con il Porto. Sono subentrati nuovi agenti, che hanno di fatto cambiato le carte in tavola. Alla fine il Diavolo ha ripiegato su Luka Jovic. Il serbo non era certo la prima scelta, ma in questi mesi si giocherà le sue possibilità per guadagnarsi la conferma, che al momento appare complicata. Il Milan, però, un nuovo centravanti lo prenderà a prescindere dal futuro dell’ex Fiorentina. L’idea è quella di affiancare a Olivier Giroud, un giovane attaccante.

Il francese va verso il rinnovo, ma serve un calciatore che abbia maturato già una certa esperienza, e che garantisca un numero importante di gol. Stamani il Corriere dello Sport è tornata sul tema, scrivendo come il profilo ideale sarebbe quello di Sesko.

Calciomercato Milan, occhi su Sesko, ma non solo

Il 20enne sloveno, però, fa già gola a tanti e strapparlo al Lipsia appare davvero complicato. Il club tedesco è da sempre una bottega cara e il prezzo è già importante.

Il classe 2003 rappresenterebbe davvero il nome giusto per RedBird e per l’idea di fare calcio degli americani, ma verosimilmente si guarderà altrove. In questi giorni, d’altronde, è tornato di moda il nome di Jonathan David e non è certo un caso. Il canadese è un colpo decisamente più fattibile di Sesko. Servono parecchi soldi, una quarantina circa, ma il contratto in scadenza nel 2025, lascia pensare che l’affare sia davvero possibile.

Sullo sfondo resta l’idea Taremi, un colpo a zero, ma bisogna fare i conti con la concorrenza dell’Inter, che in questi anni ci ha dimostrato di riuscire a mettere sul piatto offerte economiche più convincenti rispetto al Diavolo.