Milan, nuova partnership con Corpay: l’annuncio ufficiale

Nuovo prestigioso sponsor per il Milan. Il club rossonero ha comunicato la nuova partnership con Corpay. Tutti i dettagli di seguito

Non si ferma la campagna commerciale dell’AC Milan, che puntualmente si impegna nella ricerca di nuovi sponsor per accrescere la propria immagine e i propri ricavi. L’ultima partnership stretta, prestigiosa come le tante altre già presenti, è quella con Corpay. Di cosa si tratta? Come appreso dal comunicato ufficiale del club rossonero, Corpay è leader mondiale nel risk management e copertura del rischio di cambio. Aziende di tutto il mondo si affidano a Corpay per gestire i loro pagamenti internazionali, eseguire strategie di gestione del rischio valutario e sostenere la loro crescita in tutto il mondo. Corpay Cross-Border diventa dunque il nuovo Official Commercial Foreign Exchange Partner dei Rossoneri.

La collaborazione tra Milan e Corpay trova basi solide nel profondo impegno che i due marchi spendono nell’innovazione. Come si legge nel comunicato ufficiale del club, “AC Milan in quanto club calcistico iconico con un ricco patrimonio storico-sportivo, ha costantemente dimostrato la sua capacità di adattarsi al pubblico internazionale contemporaneo. Parallelamente, Corpay eccelle nel fornire soluzioni innovative che affrontano efficacemente le innumerevoli sfide poste ad aziende e organizzazioni soggette alla volatilità del mercato dei cambi”.

Le parole dei dirigenti

In seguito all’annuncio ufficiale della nuova partnership, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero Maikel Oettle. Lo Chief Commercial Officer di AC Milan ha così espresso la soddisfazione per l’accordo stretto con il brand internazionale: “Siamo lieti di intraprendere questo entusiasmante viaggio con Corpay. Questa partnership testimonia il nostro comune impegno verso l’innovazione e si allinea perfettamente con la nostra visione di fornire le migliori esperienze ai nostri fan in tutto il mondo.”

AC Milan e Corpay, un brand FLEETCOR® (NYSE: FLT) e leader mondiale nel risk management e copertura del rischio di cambio, sono lieti di annunciare che Corpay Cross-Border diventa il nuovo Official Commercial Foreign Exchange Partner dei Rossoneri. #SempreMilan pic.twitter.com/ocJAbI5UIj — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) October 19, 2023



Dalla parte di Corpay Cross-Border si è invece espresso Brad Loder, Vice Presidente dell’azienda: “Corpay Cross-Border è estremamente onorata di essere stata nominata Official Commercial FX Partner di AC Milan. Si tratta di un’altra tappa significativa per Corpay e per la sua presenza in Italia e nel mondo dello sport. Con un’attenzione particolare alla crescita del marchio Corpay, insieme ai nostri team di corporate payment e soluzioni foreign exchange, siamo entusiasti dell’opportunità di poter collaborare con uno dei club calcistici di maggior successo nella storia del calcio.”