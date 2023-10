Musah: “Dopo l’Inter abbiamo reagito. Voglio essere come Kessié”

Il centrocampista del Milan si è raccontato ai microfoni di DAZN e ha svelato le emozioni di questi primi mesi in rossonero, ma non solo

Il nuovo centrocampista del Milan, Yunus Musah, ha rilasciato un’intervista al canale di DAZN, nella quale si è raccontato e ha parlato del momento della squadra rossonera, arrivata alla sosta in vetta alla classifica.

Il giovane americano è arrivato in estate dal Valencia per una cifra importante ed è stato bravo a ritagliarsi uno spazio importante sfruttando al meglio le occasioni che gli ha dato mister Stefano Pioli. Nonostante sia arrivato più tardi rispetto agli altri nuovi acquisti, ha subito convinto tutti con ottime prestazioni e ha giocato titolare nelle ultime uscite del Diavolo. Il giocatore è molto entusiasta e lo aveva già detto in un’altra intervista qualche giorno fa.

L’americano ha iniziato raccontando le emozioni dell’esordio e la delusione del ko contro l’Inter: “E’ stato bellissimo fare l’esordio a San Siro. Non ero mai stato a San Siro quindi mi è piaciuto tanto, specialmente la curva che cantava per tutta la partita. A volta non riesci neanche a sentire l’arbitro. Derby? Dopo che subisci una sconfitta così puoi piangere oppure reagire. Noi abbiamo deciso di reagire, l’abbiamo dimostrato in campo e vogliamo continuare così ovviamente”.

Le parole di Musah su Kessié

Musah ha parlato anche di altre questioni all’interno dell’intervista a DAZN, e si è soffermato su un ex rossonero che ha giocato nel suo ruolo, ovvero Franck Kessié, per il quale ha avuto bellissime parole.

“L’ho visto giocare quando giocava qua – spiega il classe 2002 – faceva molto bene qui in Italia, portava la squadra avanti ed era fondamentale. È un esempio per me quello che ha fatto qua al Milan e vorrei fare lo stesso, se non di più, quindi è un buon esempio come centrocampista. Il mio ruolo preferito? Giocare mezzala, è il ruolo migliore e dove mi diverto di più”

Infine Musah ha concluso: “Scudetto? l’obiettivo è quello, vogliamo fare bene. Non abbiamo qualcosa di meno, vincere lo Scudetto sarebbe bellissimo”. Poi un commento sull’imminente sfida alla Juventus: “Tutte le partite sono difficili, contro queste squadre ci sono giocatori di alto livello. Sarebbe bello giocare contro McKennie e Weah”.