Pioli ne recupera tre: verso la convocazione per Milan-Juve

L’allenatore dei rossoneri può contare sul rientro di tre elementi importanti in vista della sfida con i bianconeri

Mancano ormai solo tre giorni al big match di San Siro contro la Juventus e il Milan si sta preparando con l’obiettivo di ritrovare almeno alcuni dei giocatori che sono in dubbio per la gara contro la Vecchia Signora.

I rossoneri riprenderanno il loro campionato dopo la sosta dalla vetta della classifica e sperano di rimanerci anche dopo il weekend. Domenica sera al Meazza arriva la squadra di Massimiliano Allegri, anch’essa alle prese con diversi problemi di formazioni, con Danilo e Alex Sandro fuori. II Diavolo sa già che dovrà fare a meno degli squalificati Maignan e Theo Hernandez, ma anche degli infortunati Chukwueze e Sportiello.

Per fortuna, però, Stefano Pioli può sorridere sotto altri punti di vista. Ci sono infatti da segnalare dei recuperi importanti in vista della sfida contro la Juventus. Tra i recuperati figurano infatti Rade Krunic, Pierre Kalulu e Noah Okafor. Tutti e tre verranno molto probabilmente inseriti nella lista dei convocati dal tecnico per domenica sera. Per quanto riguarda invece Loftus-Cheek, l’ex Chelsea sente ancora un po’ di dolore e sembra che non verrà rischiato.