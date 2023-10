Tutti lo vogliono, il Milan lo blinda: rinnovo in vista

Non si placano le indiscrezioni di mercato su un calciatore richiestissimo all’estero: il club rossonero pianifica il rinnovo

Da oggetto misterioso a giovane talentuoso. Da esempio di una campagna acquisti, quella dell’estate del 2022, ricordata da molti come una delle più infruttuose degli ultimi anni, a plusvalenza da sogno. Qualora fosse venduto oggi. Un’eventualità che però il Milan, coi fatti, sta già tentando di scongiurare.

Curiosa, e positiva per gli interessi rossoneri, la parabola del classe 2001, arrivato per meno di 9 milioni 15 mesi fa e ora quotato almeno 30 milioni dagli esperti del settore. Guadagnata la fiducia di mister Pioli subito dopo il momento più buio della scorsa stagione – il tristemente noto ‘gennaio nero’, in cui arrivarono sconfitte pesanti per il Diavolo – il tedesco si è meritato una maglia da titolare anche nella corrente annata.

Merito del lavoro quotidiano, di un’esperienza crescente, e di prestazioni che hanno convinto tutti. Ma davvero tutti se è vero com’è vero che ambiziosi club di Premier si sono messi sulle sue tracce. Ma non è tutto. Perfino un colosso come il Bayern Monaco, che ha i suoi problemi con Matthijs De Ligt, starebbe pensando all’emergente difensore centrale. Il Milan però non vuole farsi trovare impreparato.

Tutti pazzi per Thiaw: la strategia del Milan

L’esperto di mercato Ekrem Konur ha anticipato una notizia che era nell’aria da qualche tempo. E che sembra davvero essere l’unica strada obbligata per il club rossonero per confermare Malick Thiaw come risorsa utile alla società: il rinnovo di contratto. Con un adeguato aumento dell’ingaggio.

Già, perché l’ex Schalke 04 è arrivato a Milano firmando fino al 2027 – e quindi sulla durata dell’accordo il Milan ha le spalle coperte – ma alla cifra di 1 milione annuo di ingaggio. Briciole se paragonate a quanto potrebbero offrirgli le squadre della Premier, della Bundesliga e anche della Liga, riferisce Konur, che gravitano attorno al teutonico.

Nell’agenda di Furlani e Moncada è già cerchiato in rosso l’appuntamento con l’entourage del calciatore per una proposta di rinnovo che, come detto, sarà fondamentalmente incentrata su un ricco adeguamento dello stipendio. Non sarebbe male blindare Thiaw per un ulteriore anno, per scoraggiare ancor di più le pretedenti, ma l’importante è lanciare un chiaro segnale.

Il Milan non intende rinunciare ad un tesoro trovato grazie al sempre validissimo lavoro di scouting che negli ultimi anni ha consentito ai rossoneri di porre le basi, attraverso la ‘linea verde’ per un immediato futuro davvero luminoso.