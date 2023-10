Allegri sorride: recupero importante per Milan-Juve

Novità cruciali dalla Continassa in vista del big match Milan-Juventus. Massimiliano Allegri ha recuperato una pedina fondamentale per la gara

Si avvicina domenica sera, e dunque l’enorme big match di San Siro tra Milan e Juventus. Uno scontro diretto dei più infuocati, dato che i rossoneri capeggiano al momento la classifica di Serie A e i bianconeri sono terzi, distanti solo quattro punti. Le motivazioni sono altissime per entrambe le compagini, che non vorrebbero perdere l’appuntamento con la vittoria e dunque con la conquista essenziale dei tre punti. Sappiamo bene che sia Massimiliano Allegri che Stefano Pioli hanno avuto a che fare con gli infortuni. Problemi che hanno chiaramente condizionato la preparazione del big match di domenica sera.

Nella giornata di oggi è arrivata la buona notizia per il Milan del recupero di Pierre Kalulu e Rade Krunic, mentre è difficile che ce la faccia a rientrare Ruben Loftus-Cheek, il quale ha lavorato ancora in solitaria. Quest’ultima è chiaramente una pessima notizia, che si va ad aggiungere alle squalifiche di Theo Hernandez e Mike Maignan e al recente infortunio del secondo portiere Marco Sportiello. Quanto alla Juventus, invece, ci sono solo buone notizie per Massimiliano Allegri. Anche l’attaccante ha recuperato dal guaio fisico. I dettagli di seguito.

Juventus, attacco al completo per il Milan

Massimiliano Allegri ha temuto il peggio nell’ultima settimana a causa delle condizioni incerte di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il primo ha però recuperato nella giornata di ieri, essendosi allenato in gruppo e avendo dunque smaltito la fastidiosa lombalogia. Ottima notizia per la Vecchia Signora e il suo allenatore, che oggi però ha potuto esultare ancor di più. Difatti, come riferito da GOAL, anche Federico Chiesa è rientrato oggi in gruppo, e ha svolto dunque l’allenamento alla Continassa col resto dei compagni. Ciò significa che ha totalmente recuperato dal fastidio all’adduttore che aveva rimediato alla vigilia del derby della Mole contro il Torino, e che lo aveva anche costretto a saltare anche gli impegni con la Nazionale Azzurra.

Anche Chiesa, dunque, è a disposizione di Allegri per il big match di domenica sera a San Siro. La fonte sottolinea che molto probabilmente partirà dalla panchina, pronto a dare una grossa mano a gara in corso. L’attacco della Juventus è tornato a ricomporsi in vista della sfida al Milan, solo una grande bella notizia per l’ambiente bianconero e la squadra di Massimiliano Allegri. Toccherà al Diavolo fare il massimo per fermare la forza offensiva della Juventus.