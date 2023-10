La Verità – Caso Scommesse, altri tre nomi coinvolti: c’è Barella

Altre clamorose rivelazioni sul caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano. Spuntano altri tre nomi, e fra questi c’è anche il centrocampista dell’Inter

Ogni giorno ormai nelle cronache sportive italiane si parla dello scandalo calcioscommesse. Sono diversi i giocatori citati che hanno a che fare con questa questione, con indagini che si stanno allargando a macchia d’olio.

Nelle ultime ore si è fatto il nome di Nicolò Zaniolo, un profilo citato già da Fabrizio Corona nelle sue recenti rivelazioni sui calciatori legati al giro di scommesse, legali e non. Zaniolo è legato alla figura di un ex giocatore dell’Inter, Antonio Esposito, che ha chiuso la carriera troppo presto in seguito a gravi infortuni (ma era nella lista UEFA dell’Inter vincitrice della Champions League).

Lo zio del 33enne, tal Maurizio Petra, ha rivelato al quotidiano La Verità di aver consegnato ad uno studio legale di La Spezia una chiavetta con all’interno nomi e conversazioni sul giro di scommesse legate al calcio e degli audio. Da queste ulteriori prove, scrive il quotidiano, uscirebbero fuori altri nomi: uno di questi è Barella.

Caso scommesse, altri tre nomi

Petra dunque entra nei dettagli e fa capire come il nipote Esposito facesse da tramite con i calciatori sul giro di scommesse. Debiti, sotterfugi, soldi prestati e tanto altro scaturisce dalle rivelazioni dell’uomo spezzino di origini napo, mentre il nome di Zaniolo, il quale, a differenza di Fagioli e Tonali, ha deciso di non patteggiare perché si considera innocente, resta in primo piano.

Secondo la ricostruzione, l’attuale attaccante dell’Aston Villa avrebbe scommesso anche sulla Roma quando militava in giallorosso: “Antonio mi disse che Zaniolo aveva puntato sulla Roma, in una partita di Coppa Italia, non ricordo contro chi”. La stessa cosa l’aveva riferita lo stesso Corona nella sua prima rivelazione. Scommettere sulla propria squadra peggiora ulteriormente la posizione dei ragazzi coinvolti: Fagioli non l’ha fatto e per questo se l’è cavata con 7 mesi di squalifica (fa in tempo a rientrare per l’ultima giornata di questo campionato), mentre Tonali sì e per questo la sua pena sarà più lunga.

Non bastasse tutto ciò, spuntano altri nomi ed elementi che faranno sicuramente discutere. Petra ha rivelato che in un audio, presente nella suddetta chiavetta, si sente suo nipote e Zaniolo discutere di cifre, partite e scommesse, assieme ad un altro calciatore con accento portoghese ma non ben identificato. Nel dialogo vengono fatti i nomi di Barella, Lamela e Gyasi, possibili altri professionisti nel giro. Ma il loro effettivo coinvolgimento nella questione dovrà essere confermato dalla Procura, che invece ha smentito quello di El Shaarawy e Casale, annunciati da Corona a Striscia La Notizia.