Leao, nuova canzone con due giocatori della Serie A: “L’abbiamo registrata a Milano”

Il portoghese è pronto a lanciare la sua nuova canzone: il featuring è targato Serie A con altri due calciatori

La passione di Rafael Leao per la musica è ormai cosa nota. Ha già pubblicato due album, uno nel 2021 e un altro nel 2023, entrambi con lo pseudonimo di WAY 45. La priorità è ovviamente il calcio, ma intanto lui continua a sfornare nuovi canzoni. La prossima, che potrebbe uscire a breve, ha un feat. targato Serie A.

Tanti giocatori sono appassionati di musica in Serie A come Leao, soprattutto quelli più giovani. Ed è stato proprio uno di questi ad annunciare questa collaborazione canora con il giocatore del Milan, che incontrerà domenica sera in occasione del match di campionato fra i rossoneri e la Juventus a San Siro.

McKennie, Leao e Kean: il featuring che non ti aspetti

McKennie, che domenica sera incontrerà i connazionali Pulisic e Musah, è un altro grande appassionato di musica. Tanto che, in un’intervista a DAZN, ha confessato che “Io ho anche fatto una canzone con Leao. Io, lui e Moise Kean. Un giorno in cui eravamo liberi, siamo andati a Milano a registrare una canzone“.

La canzone non è stata ancora pubblicata; potrebbe far parte di un prossimo album di Leao, oppure sarà solo un singolo. Intanto l’annuncio di McKennie ha scatenato i tifosi delle due squadre, che adesso non vedono l’ora di ascoltare il lavoro fatto dai tre ragazzi.

Fra gli appassionati di musica c’è anch un altro americano che gioca nella Juventus: è Timothy Weah, figlio del grande George, arrivato in Italia in estate. Anche lui, intervenuto a DAZN, ha spiegato che “nel tempo libero mi metto a scrivere“. Un gran bel modo di questi ragazzi giovani per staccare ogni tanto la spina dal calcio e dedicarsi ad un hobby, che poi nel caso di Leao abbiamo visto che tanto un hobby non è. Rafa, che è sempre concentrato sul calcio e sul campo, ha molto più di una passione per la musica, e i due album pubblicati di recente ne sono un prova. Potrebbe essere questa la sua strada dopo la sua carriera da calciatore. Che però, per fortuna, è ancora molto lunga.