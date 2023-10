Colpo Milan, contratto fino al 2028: accordo sempre più vicino

Il Milan è pronto a mettere sotto contratto il calciatore: già pronta l’offerta che potrebbe sbaragliare immediatamente la concorrenza.

Tra poche settimane si comincerà seriamente a parlare di calciomercato. Infatti a gennaio riaprirà la finestra invernale, utile per molti club italiani ed esteri per rimpolpare la rosa e correggere le mancanze della prima parte della stagione.

Il Milan certamente si può dire soddisfatto della sessione estiva, molto proficua e ricca di movimenti, sia in entrata che in uscita. Ma ovviamente c’è sempre qualcosa da puntellare, in particolare in un ruolo che non è stato rinforzato a dovere e che dunque, a gennaio, potrebbe vedere un nuovo innesto.

Stiamo parlando della corsia sinistra di difesa. Infatti la dirigenza guidata da Giorgio Furlani non ha reperito sul mercato un’alternativa vera e propria a Theo Hernandez. Tanto che contro la Juventus domenica prossima, per l’assenza del terzino squalificato per un turno, mister Pioli dovrà reinventare soluzioni speciali e d’emergenza.

Milan, offerta concreta per Miranda: i dettagli

Da tempo il Milan avrebbe reperito sul mercato un vice-Theo Hernandez ideale. Un calciatore giovane ma già di valore internazionale che potrebbe fare molto comodo fin da subito, per colmare il vuoto sulla fascia sinistra. Stiamo parlando dello spagnolo Juan Miranda, terzino del Betis Siviglia classe 2000.

Come è noto, Miranda è in scadenza di contratto a giugno 2024, con la possibilità dunque di ingaggiarlo a parametro zero per la prossima stagione. Ma c’è anche l’ipotesi di un approdo a Milanello in anticipo. Il Milan vorrebbe provare a portare lo spagnolo in rossonero già a gennaio, magari sborsando una cifra minima al Betis per anticipare anche la concorrenza.

Rossoneri che vengono dati in pole per Juan Miranda. Secondo il cronista Nicolò Schira, sarebbe pronta anche l’offerta contrattuale: sul piatto un accordo fino al 2028 per il difensore ex Barcellona (è un prodotto della Masia), che andrebbe a percepire uno stipendio più elevato rispetto a quello attuale intorno ai 700 mila euro annui che prende a Siviglia.

Dunque da decidere ci sarebbe soltanto la tempistica del trasferimento di Miranda al Milan, tra gennaio e luglio prossimi. Il calciatore si è detto già molto intrigato dall’idea di cambiare paese e di provare l’esperienza italiana. Mentre in passato ha già giocato in Bundesliga tedesca, indossando la maglia dello Schalke 04 da giovanissimo.