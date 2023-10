Milan, no al Real Madrid: avanti tutta per il rinnovo

Il rossonero non ha alcuna intenzione di andar via e ha comunicato di voler rimanere: ora il piano prevede il rinnovo con adeguamento

Il processo di rafforzamento della rosa del Milan passa anche per la permanenza dei giocatori migliori e in questi ultimi anni la società rossonera ha dovuto affrontare diversi assalti degli altri club per i propri top player.

Il punto di partenza per la costruzione di un Milan di livello internazionale è stato quello di blindare giocatori come Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao, ma anche lo stesso Ismael Bennacer. Il club ha ceduto alla super offerta per Tonali ma ha poi sfruttato il cash ricavato per diversi colpi di prim’ordine. Ora però c’è un altro elemento della squadra di Stefano Pioli e si tratta di Malick Thiaw.

Nelle scorse settimane si è parlato dell’interesse del Real Madrid per il giovane centrale tedesco, che si è importo al Diavolo ed è già diventato un titolare. Il portale spagnolo Todofichajes spiega però che il classe 2001 non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Milan e lo avrebbe comunicato alle persone più vicine a lui. Il ragazzo è arrivato dallo Schalke solo l’anno scorso e vuole continuare la sua avventura in rossonero, che è di fatto appena iniziato.

Thiaw vuole rimanere: ora rinnovo e adeguamento

Il rifiuto del Real Madrid è un segnale importante che dimostra la volontà da parte di Thiaw di sposare a pieno il progetto Milan, ma a questo punto la società deve sa che deve andare a metter mano sul contratto del ventiduenne.

Il difensore ha firmato un contratto fino al 2027 solo la scorsa estate e l’ingaggio è solo di 1 milione di euro all’anno. Il valore del calciatore è però già schizzato alle stelle e infatti il noto sito Transfermarkt ne fa una valutazione di ben 30 milioni di euro. Il piano del Milan allora prevede un rinnovo con adeguamento dello stipendio, per avvicinare l’ingaggio al valore del suo cartellino, come è giusto che sia.

L’appuntamento con l’entourage del giocatore a questo punto diventa uno dei più importanti per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che sanno che devono gestire al meglio la situazione per quello che è diventato uno dei punti di riferimento della squadra di Pioli. L’anno scorso è stato azzeccato il colpo in prospettiva a cifre contenute e adesso va valorizzato.