Milan, un ‘nuovo’ Theo Hernandez: è svolta sulla fascia destra

Il Milan si interroga su quella che dovrà essere la fascia destra del futuro. Tra speranze e mercato: il punto della situazione

Si è parlato tanto in questi giorni di Alex Jimenez. Il colpo estivo di Geoffrey Moncada, per la Primavera di Ignazio Abate, ha iniziato a mostrare le proprie qualità di incursore. Il giocatore, che si ispira ad AlexanderArnold, è considerato un predestinato in Spagna, tanto da finire nel mirino di club prestigiosi e attenti ai giovani, come Bayern Monaco e Monaco.

Il Milan in estate è riuscito a strappare il giocatore al RealMadrid, ma solo con la formula del prestito, con diritto di riscatto a cinque milioni di euro. I Blancos, però, hanno la possibilità di riportarlo a casa attraverso un contro riscatto. Difficile capire, in questo momento, se Jimenez possa davvero rimanere al Milan. Dalle parti di via Aldo Rossi ci si augura di aver messo le mani sul nuovo Theo Hernandez.

Milan, la situazione sulla destra: il punto

In attesa di capire cosa ne sarà del giovane Jimenez, il Milan proverà a fare chiarezza sulla propria fascia destra difensiva. Al momento Stefano Pioli può contare su due italiani, Davide Calabria e AlessandroFlorenzi, entrambi in scadenza di contratto il 30 giugno 2025.

Sia il capitano che l’ex Roma, però, non offrono garanzie fisiche al 100%: spesso sono in infermeria per vari problemi fisici di natura muscolare. A prescindere dalla loro tenuta, dalle parti di via Aldo Rossi c’è sempre più la consapevolezza che sulla destra serva qualcuno all’altezza di Theo Hernandez.

In estate Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno alzato il livello dell’esterno alto, con gli acquisti di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. La prossima potrebbe essere quella del terzino, oltre che chiaramente del centravanti che appare essere la priorità del prossimo mercato.

Pioli in questa stagione, oltre ai profili già citati, può contare anche su Pierre Kalulu che torna a disposizione. Quindi il ruolo fino alla prossima estate è certamente coperto. Ma in questi mesi si capirà cosa fare, si guarderanno alle opportunità e una di queste potrebbe essere Aaron Wan–Bissaka, che vedrà scadere il proprio contratto con il Manchester United il prossimo 30 giugno 2024.