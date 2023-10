ML – Milan-Juventus, San Siro sarà sold out: tutti i numeri

Sarà un San Siro strapieno quello che accoglierà il big match tra Milan e Juventus. Un sold out che non stupisce ma vediamo i numeri nel dettaglio

Manca ormai pochissimo ad uno dei match più attesi dell’anno. Domenica 22 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Milan-Juventus, la Grande Classica del nostro campionato di Serie A. A sfidarsi la squadra più titolata a livello internazionale e quella con più trofei conquistati nel territorio nazionale. Un big match che è già uno scontro diretto, dato che il Diavolo capeggia al momento la classifica di Serie A e la Vecchia Signora è terza distante quattro punti. Ci si aspetta un match infuocato e ricco di agonismo ed emozioni.

Come appreso dalla nostra redazione di MilanLive.it, San Siro sarà ancora una volta sold out in occasione della grande gara. Un fatto che non stupisce data la portata dell’evento sportivo, e che rende ancora più entusiasmante la sfida. Andando a guardare i numeri nel dettaglio vediamo che più del 45% del pubblico presente a San Siro sarà Under 30, mentre il 68% sotto i 40 anni. Quanto al pubblico in rosa: il 18% degli spettatori sarà al femminile. A stupire è la percentuale di tifosi presenti a San Siro per il big match ma proveniente dall’estero, e dunque da ogni angolo del mondo: il 35% degli spettatori saranno provenienti da vari Paesi quali Belgio, Francia, Polonia, USA, Olanda, Germania, Brasile, Finlandia e moltissimi altri.

Milan-Juve, è record di presenze anche la Club 1899 e i media

Coma appreso da MilanLive.it, in occasione di Milan-Juventus a San Siro sarà record di vendite assoluto per una partita di Serie A per la Club 1899, ovvero l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi. Più di mille i tagliandi venduti. Ma non soltanto. Si registra il tutto esaurito anche in tribuna stampa, ovvero il settore addetto ai giornalisti e ai fotografi. Sono circa 200 gli operatori accreditati che riempiranno la tribuna addetta con più di 150 Paesi del mondo collegati per il big match.

Milan-Juventus sarà anche l’occasione per riprendere con fierezza il programma di accessibilità “Il Milan per tutti”. Come lo scorso anno, in ogni sfida casalinga il Club rossonero mette a disposizione dei propri tifosi con disabilità o provenienti da contesti sociali complicati un innovativo servizio di audiodescrizione per i fan non vedenti e ipovedenti. Da sottolineare che il programma “Il Milan per tutti” rientra nel più ampio manifesto “RespAct” per equità sociale, uguaglianza e inclusività.