ML – Pioli recupera due giocatori per Milan-Juve: le ultime da Milanello

Gli aggiornamenti dall’ultimo allenamento del Milan: c’è una doppia buona notizia per il mister.

Domenica sera la squadra di Stefano Pioli affronterà la Juventus a San Siro e si tratterà del primo di tre difficili sfide post nazionali. Poi il calendario prevede la trasferta di Champions League contro il PSG e successivamente quella a Napoli.

Purtroppo, il Milan non si presenterà a organico completo per questi impegni. Com’è noto, ci sono alcuni giocatori infortunati. I più recenti finiti KO sono Samuel Chukwueze e Marco Sportiello, che hanno accusato dei problemi di natura muscolare.

Milan-Juventus: buone notizie su Kalulu e Krunic

Comunque, oggi da Milanello arrivano delle news positive. Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, Pierre Kalulu e Rade Krunic hanno svolto tutto l’allenamento con il resto della squadra. Sono entrambi recuperati per Milan-Juventus. Invece, Ruben Loftus-Cheek ha effettuato ancora del lavoro personalizzato.

Avere a disposizione Kalulu e Krunic è qualcosa di assolutamente positivo. Si tratta di soluzioni in più che faranno molto comodo a Pioli. Tra l’altro, il bosniaco era anche titolare prima dell’infortunio muscolare accusato in occasione della vittoria a San Siro contro l’Hellas Verona. Adesso sarà interessante vedere che tipo di scelta farà il mister per il ruolo di perno centrale del centrocampo.

Yacine Adli ha dimostrato di meritare spazio e fiducia. Contro la Juventus toccherà al francese oppure rivedremo subito titolare l’ex Empoli? L’allenamento di domani ci chiarirà la situazione.

Intanto non bisogna dimenticare che il Milan contro la Juventus dovrà fare a meno sicuramente degli squalificati Mike Maignan e Theo Hernandez. Il portiere titolare sarà Antonio Mirante, chiamato a farsi trovare pronto: l’ultima partita ufficiale disputata per intero risale al 18 aprile 2021. Un Torino-Roma in cui difendeva la porta giallorossa. Al posto del terzino ex Real Madrid, invece, dovremmo vedere Alessandro Florenzi. L’esperto romano è favorito sul giovane Davide Bartesaghi.

L’unico reparto in cui Pioli potrà schierare i titolarissimi è l’attacco, dove vedremo il tridente Pulisic-Giroud-Leao. L’assenza di Chukwueze per circa un mese potrebbe dare al giovane Luka Romero qualche chance di avere del minutaggio.