Real Madrid, scippo al Milan: assalto a un giovane rossonero

Il Real Madrid ha messo gli occhi su un giovanissimo rossonero: arriverà un’offerta nel 2024?

La Prima Squadra è la priorità, ma il Milan sta lavorando con grande impegno anche sul settore giovanile. Ci sono investimenti mirati ad avere un vivaio in grado di produrre e crescere sempre più talenti. L’arrivo del nuovo responsabile Vincenzo Vergine è l’ultimo importante tassello aggiunto nel progetto.

Il club rossonero spera di avere più italiani forti possibili, ma ha investito anche su alcuni giovani provenienti dall’estero. Nella Primavera di Ignazio Abate sono presenti Noah Raveyre, Fredrick Nissen, Claiton Nsiala, Jan-Carlo Simic, Alex Jimenez, Dariusz Stalmach, Hugo Cuenca, Mateusz Skoczylas e Alexander Simmelhack. Tutti arrivati da altri campionati in questi ultimi anni. Il reparto scouting ha visto in loro del potenziale e col tempo capiremo meglio il loro valore.

Calciomercato Milan, il Real Madrid osserva un talento rossonero

Un ragazzo che si sta sicuramente distinguendo in positivo è Simic, 18enne difensore serbo arrivato dallo Stoccarda nell’estate 2022 per circa 1 milione di euro. Può giocare sia centrale sia terzino destro, è un titolarissimo e sta facendo bene anche con la maglia della Serbia Under 19.

Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, le prestazioni di Simic non sono passate inosservate al Real Madrid. Gli scout del club madrileno lo stanno tenendo d’occhio e ne stanno apprezzando il rendimento. Anche altre grandi società d’Europa lo seguono con interesse. Al momento non risulta esserci un’offerta per il cartellino del giocatore, che il Milan intende tenersi stretto.

L’ex Stoccarda è uno di quelli che potrebbe entrare nel giro della Prima Squadra in futuro. Ovviamente, adesso è acerbo e con scarsa esperienza, però se nei prossimi mesi continuerà a fare bene sarà poi interessante vedere quali scelte verranno fatte anche in vista della prossima stagione.

Il Milan ci punta. Quindi, ci sentiamo di escludere che possano essere valutate delle offerte per la sua cessione a titolo definitivo. Al massimo, potranno essere valutate delle proposte di prestito secco che possano consentire al ragazzo di giocare con continuità in una Prima Squadra. In quest’ottica, attenzione pure all’eventuale creazione di una squadra Under 23 da parte del club rossonero.

Com’è noto, c’è l’idea di inscrivere una seconda squadra nel campionato di Serie C. La stessa scelta già fatta da Juventus e Atalanta per crescere i loro giovani. Vedremo se il Milan farà altrettanto e se Simic poi farà parte di quel gruppo.