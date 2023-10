Rinascita e riscatto: il Milan pronto all’incasso

Il club rossonero potrebbe incassare una cifra molto importante se la cessione diventasse definitiva: quasi 30 milioni

Il Milan si gode il primo posto in classifica e lavora per proseguire al meglio una stagione in cui punta ad ottenere il massimo in tutte le competizioni. La rosa costruita è molto importante e le intenzioni della dirigenza sono di migliorarla ulteriormente, un po’ alla volta.

La rivoluzione in estate ha portato tanti giocatori di qualità e di spessore internazionale, ma si tratta solo del punto di partenza per il club rossonero, che ha l’obiettivo di metter su una squadra di livello europeo e sempre più competitiva. Inevitabile quindi che anche la prossima estate si proverà ad alzare il tiro e a fare altri investimenti importanti: si parla ad esempio di grandi attaccanti in orbita rossonera.

Per questi nuovi investimenti i fondi potrebbero arrivare anche delle cessioni, in particolare dalla cessione a titolo definitivo di un calciatore che è in prestito e che sta facendo molto bene in questi mesi. Parliamo ovviamente di Charles De Ketealere, che con Gasperini all’Atalanta appare davvero rinato. Con la Dea ha già messo a referto 2 gol e 2 assist tra campionato ed Europa League, un ottimo bottino se si pensa che siamo solo ad ottobre, e che l’anno scorso al Diavolo il belga era rimasto a secco di reti.

L’Atalanta vuole riscattare De Ketelaere: le cifre

A Bergamo si sta rivendendo il De Keteleare dei tempi del club Brugge, quello che aveva convinto il Milan a investire una grande cifra per portarlo in rossonero. Adesso quindi l’Atalanta ha intenzione di riscattare il classe 2001.

Arrivano conferme sulle intenzioni del club bergamasco di acquisire a titolo definitivo le prestazioni del trequartista. Ricordiamo che in estate i due club si sono accordati per un prestito oneroso con diritto di riscatto. La cifra pattuita è di 23 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus, per un totale di 27 milioni. È evidente che con queste prestazioni De Ketelaere possa anche far scattare la totalità dei bonus.

A Bergamo hanno due opzioni per valorizzare l’investimento sul 22enne, trattenerlo e farne uno dei punti di riferimento della squadra oppure rivenderlo all’estero realizzando una plusvalenza importante. Al Milan farebbero chiaramente molto comodo questi soldi, da reinvestire per il prossimo mercato estivo.