Samu Castillejo, la lieta notizia più bella: l’annuncio social è commovente (FOTO)

L’ex Milan, determinante in un match di due anni fa che si rivelò decisivo per la conquista dello scudetto, ha dato la lieta notizia

Ci ricordiamo tutti del gol di Sandro Tonali all’Olimpico di Roma, in un rocambolesco Lazio-Milan che vide i rossoneri trionfare nel recupero, mettendo tanta pressione sulle spalle dell’Inter. Che infatti, tre giorni dopo, cadde rovinosamente a Bologna consentendo ai rossoneri di restare in testa. Un primato difeso poi fino a fine anno, con l’epilogo vincente del Mapei Stadium, il 22 maggio del 2022.

Tutti si ricordano dell’incredibile gol di Theo Hernandez contro l’Atalanta, a poche giornate dalla fine del campionato: uno slalom iniziato a 70 metri dalla porta e concluso in rete. Non parliamo nemmeno di quando ‘Si è girato Giroud‘, nel derby vinto in rimonta il 5 febbraio.

In pochi però ricorderanno una gara, a conti fatti decisiva aritmeticamente nel consentire al Milan di laurearsi Campione d’Italia a fine anno, disputatasi a San Siro esattamente due anni fa, il 16 ottobre del 2022.

L’avversario era il Verona di Igor Tudor, capace di chiudere il primo tempo in vantaggio di due reti. Partita finita? Macché. Gli scaligeri non avevano fatto i conti con la voglia di vincere di un ragazzo di Malaga, all’epoca 27enne, rimasto al Milan nonostante le tante voci di mercato che lo davano partente sicuro. Senza di lui probabilmente il Tricolore non sarebbe arrivato.

Castillejo, l’idolo rossonero sta per diventare padre

Entrato al 1′ del secondo tempo al posto di uno spento Saelemaekers, l’iberico contribuì grandemente a ribaltare il match. Dopo che il solito Giroud aveva accorciato le distanze al 59′ infatti, l’ex Villarreal prima si procurò il rigore del pareggio, per poi, appena 2′ dopo, propiziare l’autogol di Gunter con un tiro cross.

Già visibilmene emozionato non appena la palla aveva varcato per la terza volta la porta dei gialloblù, a fine partita lo spagnolo scoppiò in un pianto a dirotto. Da quel momento Castillejo, a tutti gli effetti uno degli uomini scudetto, è entrato per sempre nel cuore dei tifosi rossoneri. Senza più uscirne.

Non è infatti un caso che alla notizia che la sua compagna, Carlotta Pizzorno, sta per dare alla luce il primo figlio della coppia, siano arrivate tante congratulazioni firmate dai tifosi milanisti. Un cuore rosso e uno nero vicini sono la firma di tanti degli auguri mandati alla coppia su Instagram.

Sorridente, nella foto che lo ritrae con la sua bellssima innamorata, Samu sembra aver finalmente trovato la serenità in quel di Sassuolo. Squadra con cui, giova ricordarlo, ha dato un bel dispiacere all’Inter sbancando il ‘Meazza‘ qualche settimana fa. Vecchio cuore rossonero, Castillejo….