Tonali, possibile sorpresa: l’annuncio dell’allenatore del Newcastle

L’allenatore del Newcastle ha fatto un annuncio sull’ex centrocampista del Milan, coinvolto nella nota indagine sulle scommesse.

È un momento molto difficile della vita di Sandro Tonali, uno dei protagonisti della vicenda che sta coinvolgendo sia lui sia altri calciatori. Ha ammesso le sue colpe e presto sapremo anche la durata della sua squalifica.

Come Nicolò Fagioli, anche il centrocampista del Newcastle United ha scelto la strada del patteggiamento. Quella di lunedì 23 ottobre potrebbe essere una giornata importante: gli avvocati incontreranno di nuovo il procuratore federale Giuseppe Chiné per raggiungere un accordo sulla sanzione. L’ex Milan rischia una squalifica da almeno 12 mesi. Il fatto di aver scommesso sulla squadra rossonera, in cui giocava in quel momento, costituisce un’aggravante rispetto al caso Fagioli (squalificato dal campo per 7 mesi).

Newcastle United, Howe schiera Tonali titolare?

La squalifica di Tonali dovrebbe essere ufficializzata all’inizio della prossima settimana, questo significa che lui nel frattempo può giocare. Domani il Newcastle United affronta il Crystal Palace a St James’ Park nella nona giornata di Premier League.

L’allenatore Eddie Howe ha parlato alla vigilia della sfida e, ovviamente, ha anche toccato l’argomento Tonali: “Sandro si è allenato due volte con la squadra in questa settimana ed è assolutamente disponibile per essere convocato. Come faccio con tutti i calciatori, analizzo le prestazioni in allenamento e l’impressione che danno, come stanno. Sandro si è allenato molto bene. Deciderò se sarà titolare o partirà dalla panchina basandomi su valutazioni calcistiche e facendo la scelta migliore per la squadra“.

In relazione alla vicenda scommesse, le parole di Howe saranno sicuramente apprezzate dall’ex Milan: “Siamo tutti umani e commettiamo errori. Noi dobbiamo supportare, educare e aiutare. Come club lo abbiamo subito abbracciato, lo proteggiamo e cerchiamo di dargli l’amore e il sostegno di cui ha bisogno per risolvere i problemi che ha avuto. È un nostro dovere“.

Howe ha voluto confermare il suo supporto e quello del Newcastle United a Tonali, che ha anche iniziato a curare la ludopatia per evitare di sbagliare di nuovo in futuro: “La parte più importante della situazione per noi è Sandro e il suo benessere. La gente dimentica facilmente quanto sia giovane e i cambiamenti che ha dovuto fare in questi mesi, trasferendosi dall’Italia all’Inghilterra. Ora c’è anche una nuova vicenda con cui fare i conti. Lui sta gestendo tutto bene, comportandosi con rispetto e dignità. Abbiamo parlato tanto sia con lui sia con la famiglia“.