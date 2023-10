Alexander-Arnold ha rischiato la vita: vivo per miracolo, la ricostruzione

Episodio pericolosissimo per Alexander-Arnold: il terzino destro del Liverpool ha rischiato grosso mentre era nella sua automobile.

Trent Alexander-Arnold, uno dei calciatori inglesi più forti in circolazione, ha rischiato letteralmente la propria vita. Tutta colpa di un incidente occorsogli, senza che avesse alcuna responsabilità, mentre era in auto in un piccolo comune non lontano da Liverpool, sua città di origine.

La ricostruzione dell’accaduto arriva grazie al tabloid inglese The Sun, che ha raccontato come Alexander-Arnold sia scampato alla morte per pochissimo. Il difensore del Liverpool e della nazionale britannica si trovata nel comune di Knutsford, a circa una cinquantina di chilometri dalla nota città portuale inglese.

Mentre era all’interno della propria automobile, Alexander-Arnold ha visto letteralmente crollare un palo dell’alta tensione, ricco di carica elettrico, pochi metri di fronte a sé. Il traliccio ha colpito in pieno una vettura che era poco avanti alla sua, danneggiandola in maniera rovinosa.

Essere colpito da un palo elettrico è un rischio altissimo, visto il pericolo di forte scossa, soprattutto in caso di maltempo. Per fortuna del difensore del Liverpool nessuna conseguenza né per lui né per l’uomo che era nell’auto trafitta dal palo. Ma Alexander-Arnold può dire di aver visto la morte in faccia, abile a frenare di botto con la sua vettura una volta capita la situazione di pericolo.

Il calciatore classe ’98 dunque non ha riportato alcuna conseguenza fisica dopo l’incidente. Alexander-Arnold, talento cresciuto nel vivaio dei Reds, sarà così disponibile per il match di oggi tra il suo Liverpool e l’Everton, attesissimo derby del Merseyside valido per la nona giornata di Premier League 2023-2024.