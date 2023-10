“Aspettavo il Milan, ma poi…”: l’argentino allo scoperto, che retroscena

Il calciatore seguito e accostato al Milan ha ammesso di aver aspettato la chiamata rossonera, che però non è andata fino in fondo.

Tanti i movimenti di mercato effettuati dal Milan durante l’ultima sessione estiva. Forse per la prima volta dopo anni, il club rossonero ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata a inizio estate, acquistando con successo tutti i calciatori realmente cercati.

Forse l’unico calciatore che la squadra di Stefano Pioli ha realmente cercato ma mai arrivato è Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto che è sfumato in extremis, quando sembrava tutto apparecchiato per il suo trasferimento in Serie A per circa 25 milioni di euro.

Ma c’è anche un altro calciatore, stavolta un centrocampista, che il club rossonero ha seguito e sondato per diverso tempo. Una trattativa che non si è però mai tramutata in qualcosa di concreto, per via di vari incastri di mercato che non hanno agevolato del tutto. Un argentino che avrebbe potuto dare qualità e geometrie alla mediana rossonera.

Nicolas Dominguez aspettava il Milan: la rivelazione dell’ex Bologna

A parlare ai microfoni di Gianlucadimarzio.com è Nicolas Dominguez. Mediano argentino classe ’98 in forza al Bologna fino alla scorsa stagione, un calciatore molto intrigante secondo gli osservatori e gli uomini-mercato del Milan.

Dominguez ad agosto scorso ha accettato la proposta del Nottingham Forest, decidendo di tentare l’esperienza in Premier League. Un trasferimento che, a suo dire, è molto soddisfacente. Ma il centrocampista argentino ha ammesso di aver sperato e seriamente creduto in un suo passaggio al Milan la scorsa estate, viste le tante voci e i contatti iniziali.

“Del Milan se n’era parlato e ne ho letto un po’. Ho anche aspettato i rossoneri ma niente…s ono felice della scelta di venire qui. La vita qui è un po’ diversa rispetto all’Italia, però sia la mia famiglia che io siamo molto felici qui. Se devo essere sincero l’Italia non mi manca tanto”.

Dunque confermate le indiscrezioni che volevano il Milan fortemente interessato a Dominguez come rinforzo importante del centrocampo rossonero, ma la trattativa con il Bologna non è mai entrata troppo nel vivo. Secondo radiomercato, una possibile cessione di Rade Krunic (piaceva a Lione e Fenerbahce) avrebbe spalancato le porte all’arrivo di Dominguez, ma senza ulteriori uscite a centrocampo era impossibile per Furlani e compagnia ingaggiare un altro mediano.

Oggi il Milan si può comunque consolare con un centrocampo giovane e variegato, ma soprattutto con l’esplosione di Yacine Adli, che da metronomo davanti alla difesa sta trovando le giocate ideali.