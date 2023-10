Christian Pulisic, l’annuncio esalta i tifosi: “Vincerà col Milan”

Il commissario tecnico statunitense Gregg Berhalter ha parlato in toni entusiastici della crescita di Christian Pulisic, esterno del Milan.

Christian Pulisic è tornato da qualche giorno dopo le ottime prestazioni con la sua nazionale. Il numero 11 del Milan infatti è stato convocato, come di consueto, dalla selezione USA per due amichevoli internazionali, ben giocate da Pulisic stesso.

Basti pensare che Pulisic ha fatto il giro del web qualche giorno fa con l’eurogol segnato contro la Germania, nella sconfitta interna dei suoi con la nazionale tedesca. Poi ha bissato anche contro il Ghana, segnando una rete su calcio di rigore e regalando anche un assist vincente a Reyna.

Il commissario tecnico statunitense Gregg Berhalter non può fare a meno di lui. Lo ha confermato nell’intervista, pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato in maniera concreta del fantasista classe ’98, che il Milan ha acquistato in estate per 20 milioni di euro dal Chelsea.

Il ct degli Usa: “Pulisic è una star”

Il c.t. americano dunque è stato interpellato sulle qualità e sul momento di Christian Pulisic. Uno dei giocatori più rappresentativi del calcio statunitense, come confermato nell’intervista da Berhalter: “Pulisic negli Stati Uniti è una star, in Premier si è confrontato con un gran campionato e con il Chelsea ha vinto la Champions League. Al Milan so che si trova molto bene, ma anche Musah, Weah e McKennie mi hanno detto di essere felici in Italia”.

Berhalter inoltre è convinto che grazie alla cura Pioli in rossonero Pulisic possa diventare ancora più forte e completo di quello che si è visto finora: “Al Milan e con Pioli ha trovato la fiducia per arrivare al top. Christian non si discute a livello di talento e nemmeno dal punto di vista tattico e caratteriale. Possiede fantasia e tecnica. Difende, attacca, dribbla: è un top player e in Italia si completerà. Non so quanti gol realizzerà, però sono sicuro che aiuterà il Milan a conquistare un trofeo”.

Il talento di Hershey a soli 25 anni vanta già 64 presenze e ben 28 reti con la maglia della Nazionale USA. La conferma dell’importanza di Pulisic per la propria selezione. Mentre nel Milan, alla sua prima stagione in rossonero, ha segnato già quattro reti in campionato. Decisivo soprattutto il sigillo nell’ultima gara giocata contro il Genoa, quando a pochi minuti dalla fine ha trovato il gol-vittoria a Marassi.