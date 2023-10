Ha rotto col Psg: colpo Milan per l’attacco

Un’opportunità potrebbe arrivare dal Psg, prossimo avversario del Milan, in Champions League. I francesi sono intenzionati a cederlo in prestito

Il calciomercato di gennaio è stato da sempre quello delle opportunità. Un club deve essere bravo a cogliere l’occasione che si può presentare.

Sfruttare l’opportunità che si presenta per migliorare la propria squadra è un dovere anche per il Milan. La priorità di gennaio, in casa rossonera, come raccontato in questi giorni, è certamente il ruolo di terzino sinistro. Di fatto, con la partenza di Ballo-Toure nelle ultime di mercato, Theo Hernandez non ha più un vici.

Domenica il francese non ci sarà per via della squalifica, rimediata per somma di ammonizioni, e Stefano Pioli sarà costretto ad adattare un destro sulla sinistra. Giocherà così Alessandro Florenzi, con Davide Calabria sulla corsia opposta. Impossibile pensare al giovane Bartesaghi titolare contro i bianconeri. Il Milan così a gennaio proverà a colmare questa lacuna cercando di mettere le mani su Juan Miranda del Betis, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Il Diavolo vuole portarlo a Milanello già a gennaio, battendo così la concorrenza del Barcellona.

Ma come dicevamo, il mercato spesso presenta delle opportunità che una grande squadra è chiamata a cogliere e questa opportunità potrebbe arrivare dalla Francia.

Milan, occasione dal Psg: i francesi lo cedono in prestito

Secondo quanto scrive TodoFichajes, il Psg è pronto a cedere il prestito Ousmane Dembelé, che non è riuscito a dare fin qui il contributo sperato, non legando con Luis Enrique. L’idea, dunque, sarebbe quella di farlo rivalutare altrove per poi cederlo in estate, rientrando, almeno in parte, della spesa fatta solo qualche mese fa.

Il portale parla di un possibile interessamento da parte di Liverpool, Manchester United, Aston Villa e Newcastle, ma un’esperienza in Italia non si può certo escludere. Se il Milan dovesse andare avanti in Champions League aggiungere nel motore un giocatore come Dembele darebbe un’ulteriore spinta alla squadra. E’ chiaramente solo un’idea. Un’idea che se si realizzasse darebbe a Pioli un attacco veloce e imprevedibile.

Dembele, che si appresta a sfidare il Milan, mercoledì per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, ha fin qui collezionato nove presenze, sette in Ligue 1 e due in Europa, realizzando solamente due assist. Al momento, dunque, Dembelé è ancora a caccia del primo gol con la maglia del Psg