Il bellissimo gesto dei tifosi del Newcastle per Tonali (VIDEO)

I tifosi del Newcastle mostrano la loro vicinanza all’ex centrocampista del Milan esponendo uno striscione e non solo

Sono giorni difficilissimi per Sandro Tonali, l’ex centrocampista del Milan indagato per la nota vicenda delle scommesse. In attesa di una praticamente certa squalifica – da stabilire ancora l’entità dello stop, che comunque non sarà inferiore a 12 mesi – il nativo di Lodi è ancora una risorsa tecnica per il Newcastle, il suo club, che nel pomeriggio di sabato è sceso in campo per la nona giornata di Premier ospitando il Crystal Palace al St. James’ Park.

Prima dell’inizio del match, i tifosi bianconeri, che nelle ultime ore avevano mostrato il loro sostegno nei confronti dell’azzurro, sono passati dalle parole ai fatti. Esponendo uno striscione di incoraggiamento per il loro beniamino, che nelle poche partite finora disputate con la maglia dei Magpies aveva già fatto vedere di che pasta fosse fatto. Ma non è tutto. Il popolo bianconero ha fatto sentire la sua voce anche durante il match.

Per la gara in questione, Tonali è partito dalla panchina, in quella che presumibilmente potrebbe essere la sua ultima apparizione – almeno per la stagione in corso – col club inglese. Intorno alla mezz’ora il manager dei padroni di casa, Eddie Howe, ha iniziato a far scaldare i componenti della panchina, tra cui l’ex Brescia. L’omaggio dello stadio è tutto nel video ripreso dalle telecamere.

Applausi e cori per Tonali: l’ex rossonero scende in campo

Complice una gara che si è messa in discesa per l’ambizioso club di Bin Salman- al 66′ il tabellino recitava 4-0 per i Magpies – Tonali è entrato addirittura in campo, rilevando al 69′ Bruno Guimaraes. I cori sentiti durante il riscaldamento del primo tempo si sono fatti via via più incessanti al momento dell’ingresso sul terreno di gioco.

⚫️⚪️ Newcastle fans showing their support to Sandro Tonali at St. James Park today. pic.twitter.com/T7w9kPR1oy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2023

Certamente una bella iniezione di fiducia per uno dei protagonisti dello scudetto del Milan nella stagione 2021-22. Criticato aspramente da parte della stampa italiana, Tonali ha trovato conforto nella comprensione del su club e dei suoi tifosi. Perfino lo stesso Howe, nella conferenza stampa che ha anticipato il match, si era esposto in prima persona rilasciando le seguenti dichiarazioni.

“La cosa più importante è che Sandro stia bene. È molto facile per le persone dimenticare quanto sia giovane, e i cambiamenti che ha avuto nella sua vita passando dall’Italia all’Inghilterra. È già abbastanza difficile da affrontare, e ora si trova in questa situazione. Siamo una squadra di calcio, dobbiamo proteggerlo, dargli l’amore e il sostegno di cui ha bisogno per trovare soluzioni ai problemi che ha avuto“, ha detto Howe.