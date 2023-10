Loftus-Cheek ancora a parte: Milan-Juve lontana

Filtrano novità cruciali da Milanello in vista del big match di domani sera contro la Juventus. Notizie decisive su Ruben Loftus-Cheek. I dettagli

Ci siamo quasi per il ritorno in campo del Milan dopo la lunga sosta. Il Diavolo sarà impegnato domani sera a San Siro contro la Juventus, in uno scontro diretto dei più emozionanti. L’obiettivo per entrambe le formazioni è lo stesso: conquistare i tre punti. Il Milan di Stefano Pioli per solidificare il primo posto in classifica, la Juventus appunto per accorciare le distanze dai rossoneri e puntare al vertice. Le motivazioni sono altissime per entrambe le squadre, le quali hanno però avuto a che fare con gli infortuni nell’ultimo periodo. Apprensione e preoccupazione nei rispettivi centri sportivi.

La Juventus sarà orfana di Danilo e Alex Sandro, ma ha invece recuperato Dusan Vlahovic. Ancora da sciogliere, invece, le riserve su Federico Chiesa, che ieri ha svolto metà allentamento con la squadra come rivelato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa oggi. Quanto al Milan, saranno sicuramente assenti Theo Hernandez e Mike Maignan per squalifica e l’infortunato Marco Sportiello. Pioli ha però recuperato Pierre Kalulu e Rade Krunic. Sino all’ultimo è stato in dubbio Ruben Loftus-Cheek, ma dall’allenamento di rifinitura a Milanello di oggi arrivano novità decisive. Le riporta Sky Sport.

Milan, niente da fare: salta la gara

Come appreso dalla redazione di Sky Sport, anche oggi Ruben Loftus-Cheek ha svolto un lavoro differenziato dal resto del gruppo. Dunque, ancora personalizzato per il centrocampista inglese, che salterà con molta probabilità il big match di domani sera a San Siro contro la Juventus. Nulla di buono per Stefano Pioli, costretto a far a meno di uno dei suoi migliori elementi, nonché titolare, della metà campo. Al suo posto agirà Yunus Musah, chiamato a confermare le notevoli prestazioni del recente periodo.