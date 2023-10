Loftus-Cheek punta in alto: “Ci sentiamo i migliori. Ecco quanti gol prometto”

Le dichiarazioni del centrocampista inglese alla vigilia della sfida contro la Juventus, alla quale verosimilmente non prenderà parte

Con molta probabilità sarà uno dei grandi assenti di Milan-Juventus di domani sera. Ieri si è allenato ancora a parte e il suo forfait è sempre più certo.

Stiamo parlando di Ruben Loftus-Cheek, uno dei colpi di mercato dell’ultima sessione. Il giocatore inglese è subito diventato un protagonista della squadra di Stefano Pioli, tornando ad occupare il suo ruolo preferito, quello di mezzala.

“Al Milan ho la mente libera – ammette il giocatore in una lunga intervista a SportWeek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport – faccio la mezzala come mi piace: è come tornare bambini quando si giocava a pallone senza pensieri. In campo vuoi divertirti, goderti il tuo gioco, avere anche il piacere di lavorare duro. E se sei libero giochi il tuo calcio migliore”.

Ruben Loftus-Cheek si sente davvero felice al Milan ed è certo che le cose andranno per il verso giusto, come mai prima. L’inglese ha così il desiderio di migliorare il proprio record personale di gol, raggiunto con Maurizio Sarri in panchina, e chiaramente di vincere con la squadra: “Siamo i migliori in Italia? Sì, ci sentiamo i migliori – prosegue Loftus-Cheek -. Ma per queste cose si aspetta la fine. Voglio vincere lo scudetto con il Milan. Posso segnare anche più di dieci gol, ne ho fatti dieci con Sarri al Chelsea, ma quella volta sono diventato titolare solo nel finale di stagione. Posso andare oltre”.

Milan, Loftus-Cheek: “Maignan si sente di più, Florenzi il più matto”

Una promessa che fa ben sperare i tifosi. D’altronde servono i gol anche dei centrocampisti, che al Milan faticano ad arrivare. Al momento Reijnders così come Musah è a quota zero. L’inglese, invece, ha trovato un eurogol contro il Cagliari, in trasferta.

Ma il Milan è primo. Dopo la batosta con l’Inter, che Ruben Loftus-Cheek ha archiviato come una “giornataccia inspiegabile”, il Diavolo ha rialzato la testa e lo ha fatto grazie una squadra ricca di personalità: “Tutti sono leader, nessuno ha timore di far sapere che cosa prova o incoraggiare gli altri – prosegue il centrocampista -. Maignan è quello che si sente di più in campo e nello spogliatoio: parla, incoraggia, ci trascina. Il più matto è Florenzi, Thiaw è quello che lotta di più, Leao il più bello, è sempre alla moda, Adli quello che si veste meglio”