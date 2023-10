Milan, attento: Luis Enrique lo vuole al PSG, pronti 70 milioni

Il PSG ha messo gli occhi su uno dei titolarissimi rossoneri, non è la prima volta che avviene: arriverà una proposta nel 2024?

Il Milan in questi anni ha costruito una squadra con diversi giocatori che fanno gola alle big d’Europa. Non è stato facile resistere alle ricche offerte che sono arrivate. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle United nell’ultimo mercato estivo è stata prima grande operazione in uscita dopo tante stagioni.

La società rossonera è pronto a valutare le proposte per i suoi big, se arrivano offerte difficili da rifiutare. Ovviamente, l’obiettivo rimane sempre quello di rafforzare la squadra e dunque non ci sarà mai uno smantellamento. I soldi spesi vengono reinvestiti, come si è visto con quelli incassati dalla vendita di Tonali.

Calciomercato Milan, PSG all’assalto della star rossonera?

I tifosi si fidano della dirigenza, ma l’idea di perdere uno tra Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao – ad esempio – non piace. Eppure, è uno scenario che non si può escludere totalmente, dipenderà dalle offerte che arriveranno in via Aldo Rossi.

Secondo quando spiegato da Todofichajes.net, il Paris Saint Germain vorrebbe comprare Hernandez. Luis Enrique avrebbe indicato proprio nel terzino francese il rinforzo scelto per la prossima finestra estiva del calciomercato. Toccherà alla dirigenza parigina formulare un’offerta convincente sia al giocatore sia al Milan.

La fonte riferisce che la valutazione del cartellino di Theo si aggira sui 70 milioni, anche se pensiamo che il management rossonero proverà a incassare una cifra superiore a questa. Il PSG è un club ricco e può accontentare le richieste. Vedremo se una trattativa partirà.

L’ex Real Madrid si trova molto bene a Milano, dove convive con la compagna Zoe Cristofoli e il piccolo Theo junior. Trasferirsi a Parigi sarebbe un grande cambiamento per la famiglia, ma vorrebbe anche dire ricongiungersi con suo fratello Lucas. Quest’ultimo è approdato nella squadra di Luis Enrique nella scorsa estate, quando il club lo ha comprato dal Bayern Monaco per circa 45 milioni di euro.

Ai due fratelli non dispiacerebbe l’idea di giocare assieme, cosa che succede già in nazionale. Per adesso, non c’è una proposta concreta e dunque si rimane nell’ambito del normale interesse che una società importante può avere nei confronti di uno come Hernandez. Vedremo al termine della stagione se il PSG deciderà di formulare davvero un’offerta per strappare al Milan il suo vice capitano.