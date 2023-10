Milan-Juve, probabili formazioni: Thiaw più di Kjaer, le scelte di Pioli

Sale l’attesa per la sfida di San Siro tra Pioli e Allegri: tra dubbi e certezze, ecco le scelte dei due allenatori

Ci siamo. È tutto pronto per la grande sfida di San Siro tra Milan e Juventus, posticipo domenicale della nona giornata di campionato. Dopo la sosta per le nazionali – 14 giorni in cui è successo davvero di tutto, dallo scandalo scommesse ad infortuni inaspettati – il popolo rossonero si appresta a vivere una serata per cuori forti.

E sì che la sfida alla Vecchia Signora è solo la prima di un trittico terribile che vedrà i meneghini impegnati poi in una doppia trasferta da brividi: prima a Parigi, mercoledì, per la terza gara del Girone F, poi al ‘Maradona‘ contro il redivivo Napoli – cha ha espugnato il sempre ostico terreno del ‘Bentegodi‘ in uno degli anticipi del sabato, domenica 29 ottobre.

La gara di San Siro potrebbe consentire alla banda Pioli, in caso di vittoria, di allungare a +7 sulla Juve nella corsa scudetto: un’occasione ghiotta che però, per essere sfruttata, prevede che tutti diano il massimo, in una partita che vede il Milan lamentare delle assenze davvero pesanti.

Le probabili formazioni di Milan-Juve

Reduce da quattro clean sheets nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Juve, il Milan si presenta all’appuntamento con tantissime assenze. Dagli squalificati Maignan e Theo Hernandez agli infortunati dell’ulrima settimana come Chukwueze e Sportiello, fino al mancato recupero di Loftus-Cheek, le scelte del tecnico rossonero sono quasi obbligate.

In porta giocherà Mirante, mentre Florenzi prenderà il posto del francese. In difesa l’allenatore parmigiano ha scelto Thiaw, che era in ballottaggio con Simon Kjaer. In mezzo al campo spazio a Yacine Adli e Musah, con l’intoccabile Reijnders a completare il terzetto. Attacco al completo invece, col tridente Pulisic-Giroud-Leao.

Anche in casa Juve Allegri ha i suoi bei problemi. Capitan Danilo è out, e Federico Chiesa, ancora acciaccato, parte dalla panchina. Recupera invece una maglia da titolare Dusan Vlahovic, che però non può avere i 90′ nelle gambe. Ancora fermi ai box De Sciglio ed Alex Sandro, col tecnico bianconero che in difesa ha davvero gli uomini contati. Ecco le probabili formazioni del big-match della nona di campionato.

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic