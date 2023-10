Nuovo (ricco) assalto a Maignan: Milan, ci riprovano

In Spagna sono sicuri: la prossima estate la big europea non vuole perdere l’occasione per aggiudicarsi Mike Maignan. Pericolo Milan

Mike Maignan è uno degli elementi insostituibili di questo Milan. Lo dimostra il periodo in cui è stato assente per infortunio, nel quale la squadra ha sofferto enormemente l’assenza di un vero e proprio leader tra i pali. Mike è Magic perché è più di un semplice portiere. Aiuta la squadra non solo a difendere la porta, ma in tanti altri aspetti che lo rendono il perfetto estremo difensore moderno che ogni squadra vorrebbe avere con sé. Bravo con le mani, bravo con i piedi ad impostare, ottimo leader in campo e nello spogliatoio. Non è un caso che Stefano Pioli qualche tempo fa affermava che è proprio Mike Maignan quello che potrebbe sostituire la figura carismatica di Zlatan Ibrahimovic nel gruppo rossonero.

Il Milan sa di avere tra le mani un tesoro inestimabile, e per questo ha cominciato le discussioni per il suo rinnovo di contratto. Attualmente in scadenza nel 2026, l’intenzione del Diavolo è quella di prolungarlo sino al 2028, con un notevole adeguamento dell’ingaggio. Tutto meritato per Magic Mike, che potrebbe diventare uno degli elementi più pagati della rosa rossonera. Ma non sarà comunque semplice, dato che gli agenti hanno avanzato delle richieste di rinnovo spropositate, e che prevedono un aumento dello stipendio sino a 8-9 milioni.

Cifre improponibili per il Milan, che sa però di poter contare sul profondo legame instauratosi con il giocatore. Ma non sono solo le richieste dell’entourage a minacciare il Diavolo, quanto anche il forte interesse della big.

Milan, nuovo assalto a Maignan: sono decisi

Come riporta la fonte spagnola fichajes.net, il Chelsea non ha dimenticato Mike Maignan, anzi. Continua a pensare al portiere francese in maniera ossessiva, pronto ad un nuovo assalto la prossima estate. Se ricorderemo bene, infatti, i blues avevano fatto dei sondaggi concreti per Magic Mike tanto a gennaio scorso, quando nel mercato estivo. Per il Milan è sempre stato un intoccabile, ma è chiaro che alla giusta offerta e senza accordo per il rinnovo le cose potrebbe cambiare. Nessun allarmismo, però, dato che in Spagna sono ben consapevoli della volontà tanto del Milan quanto del portiere di continuare insieme il cammino. Il rinnovo sino al 2028 è dunque quotato anche nel Paese iberico.

Ma allo stesso non va sottovalutata l’enorme forza economica del Chelsea. Todd Bohely potrebbe esser disposto a fare pazzie pur di rinforzare la sua porta con un elemento di enorme talento come Maignan. Ad ogni modo, fichajes.net parla di un tentativo d’acquisto dei blues programmato per la prossima estate. Ci sarà tempo e modo per comprendere lo svolgimento degli eventi.