Tonali e il caso scommesse, Pioli: “Uno shock, sarò sempre al suo fianco”

L’allenatore del Milan ha espresso il suo pensiero sulla vicenda delle scommesse e sul suo ex calciatore, senza volerlo giudicare

Poco fa è andata in scena la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Juventus, big match della nona giornata di Serie A. Il tecnico dei rossoneri ha introdotto la sfida con i bianconeri e ha poi parlato di tanti altri argomenti.

L’allenatore del Diavolo ha spiegato che domani i suoi troveranno un avversario aggressivo e molto forte su alcune situazioni, come ad esempio i calci piazzati, e che si tratta di una sfida scudetto ma chiaramente non decisiva. La partita di domani sera contro i bianconeri a San Siro non è però stato l’unico discorso della conferenza stampa di oggi, con Pioli che, sfruttando le domande dei giornalisti, si è soffermato anche su altre questioni.

Tra i temi trattati c’è stata la questione degli infortunati, l’esordio di Mirante, l’esplosione di Adli, ma anche e soprattutto lo scoppio improvviso del caso scommesse, che ha visto coinvolti alcuni calciatori, tra cui anche l’ex Milan Sandro Tonali. Il centrocampista, che in estate si è trasferito in Inghilterra, al Newcastle, è stato coinvolto nella vicenda e ha ammesso le sue colpe, rivelando agli inquirenti anche di aver scommesso sul Milan proprio quando giocava per i rossoneri.

Il tecnico non giudica il suo ex calciatore

Una situazione abbastanza grave, per il quale il classe 2000 rischia una lunga squalifica. Stefano Pioli allora oggi ha voluto dire il suo pensiero su tutta la vicenda, soffermandosi ovviamente sul suo ex calciatore.

Queste le sue parole: “Siamo rimasti sorpresi e scioccati da questa situazione. Io le cose le so da voi che scrivete, ma non ci sono ancora situazioni ufficiali. Il nostro pensiero chiaramente va a Sandro che è stato un nostro giocatore fino a qualche tempo fa. Non lo voglio giudicare per quello che eventualmente ha fatto, ma per come riuscirà a superare questo momento, per la voglia che avrà di trasformare questa situazione negativa”.

Pioli si è poi messo a disposizione del suo ex ragazzo e ha voluto aggiungere: “Se prima gli volevo bene dieci, ora gli voglio bene cento, e sappia che se vuole ci sono in ogni momento. Non mi sento di dire altro”.