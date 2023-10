Un ex Milan svela: “Molto deluso, non ho giocato quanto volevo”

Un ex giocatore rossonero è tornato a parlare della sua esperienza a Milano: è scontento di come andata, aveva ben altre aspettative.

Sono state tante le partenze da Milanello nell’ultima estate, diversi i calciatori che non rientravano più nel progetto tecnico. Qualcuno non ha lasciato particolari ricordi positivi.

Dimenticabilissima la seconda avventura al Milan di Tiemoué Bakayoko, tornato nell’estate 2021 con la formula del prestito con diritto di riscatto che poteva diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. 18 presenze nella prima stagione, solo 3 nella seconda: non c’era nessuna volontà di confermarlo e ha lasciato l’Italia.

Bakayoko amareggiato per com’è andata al Milan

Il club di via Aldo Rossi aveva cercato di liberarsi di Bakayoko già nella sessione estiva del calciomercato del 2022 e poi a gennaio 2023. Non è stata trovata una soluzione ed è rimasto fino alla fine. Poi ha firmato la risoluzione del contratto con il Chelsea e a fine agosto si è accasato al Lorient, facendo così ritorno in Ligue 1.

Il 29enne centrocampista ha parlato della sua esperienza al Milan nel corso di un’intervista concessa al quotidiano L’Equipe: “L’anno scorso non ho avuto il minutaggio che volevo. Sono tanti i fattori che entrano in gioco. Non ho molto da dire sul perché non ho giocato. L’allenatore ha fatto delle scelte. La delusione è stata molta, questo è certo“.

Bakayoko ha vissuto una stagione ai margini della squadra di Stefano Pioli, ma ha cercato comunque di impegnarsi quotidianamente a Milanello: “La carriera di un calciatore è piena di alti e bassi. L’ho presa così e ho cercato di essere più serio possibile in allenamento o quando potevo essere chiamato in causa, anche se non capitava spesso. È stata una stagione davvero difficile, ma voglio lasciarmi tutto alle spalle e concentrarmi sul presente“.

L’ex di Monaco e Chelsea non è proprio riuscito a convincere Pioli. È rimasto un lontano ricordo la buona stagione 2018/2019 che disputò in prestito proprio al Milan e con Gennaro Gattuso come allenatore. Allora giocò da mediano centrale nel 4-3-3, un “muro” davanti alla difesa che sapeva far valere la sua grande fisicità. Dopo quell’annata positiva, conclusa senza riscatto (prezzo troppo alto, 35 milioni di euro), la sua carriera non è decollata.

Adesso Bakayoko sta provando a rilanciarsi e ha scelto il progetto del Lorient: “La cosa più importante è giocare – ha detto – e pensavo fosse il progetto più adatto a me. Un club abbastanza familiare, lontano da quelli ad alta pressione che ho conosciuto“. Finora ha giocato solo 45 minuti, ha debuttato nell’ultima giornata di Ligue 1 nel 3-3 sul campo del Lione, è subentrato a inizio secondo tempo sul risultato di 3-1 per la squadra di casa.