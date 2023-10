Vlahovic e Chiesa, l’annuncio di Allegri in conferenza: le ultime per Milan-Juve

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Milan-Juventus alla vigilia. Focus sulle possibili scelte di formazione dell’allenatore

Manca ormai pochissimo al big match tra Milan e Juventus, uno dei grandi classici del nostro campionato. Appuntamento domani, domenica 22 ottobre, a San Siro, alle ore 20.45. C’è tanta attesa per la sfida tra le due big del campionato, in uno scontro diretto che si presagisce ricco di emozioni e agonismo. A tenere banco in questa settimana sono stati gli infortuni, tanto in casa Milan, quanto in casa Juventus. Stefano Pioli, come vi abbiamo comunicato ieri, ha recuperato per la gara di domani Pierre Kalulu e Rade Krunic. Difficilmente sarà invece a disposizione Ruben Loftus-Cheek, probabile tegola che si va ad aggiungere alle assenze per squalifica di Theo Hernandez e Mike Maignan, e all’infortunio pesante di Marco Sportiello.

Quanto alla Juventus, è certa l’assenza dei due infortunati della difesa Alex Sandro e Danilo, mentre è recuperato Dusan Vlahovic. Per i bianconeri c’è incertezza sulla presenza di Federico Chiesa. L’attaccante è stato alle prese con un fastidio muscolare, e non è ancora chiara la sua condizione. Di questo e delle possibili scelte di formazione della Juventus ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa oggi. L’allenatore ha dato degli spunti importanti sul probabile undici che schiererà domani a San Siro.

Juventus, Allegri è ancora incerto

Max Allegri ha innanzitutto parlato del suo attacco, facendo appunto un focus sulle condizioni di Vlahovic e Chiesa in vista della sfida di domani. Il tecnico non ha nascosto che è ancora dubbia la presenza dell’italiano: “Vlahovic si è allenato con la squadra tutta la settimana, lui sta bene. Oggi devo decidere se metterlo titolare. Ma se parte dall’inizio difficilmente avrà tutta la partita nelle gambe. Quanto a Chiesa ieri ha fatto un mezzo allenamento, valuteremo oggi se convocarlo o meno. Devo capire se è sereno nel post infortunio, ha saltato diverse partite e ha fatto mezzo allenamento.”

In seguito, Allegri si è concentrato su chi schierare sulla fascia destra. Cambiaso o Kostic? L’allenatore sta pensando però ad una terza scelta: “Devo ancora decidere, c’è anche Iling-Junior, è rientrato e sta bene. Possono dividersi la partita in due”.

Infine, è stato chiesto a Max Allegri se date le assenze di Danilo e Alex Sandro potrebbe optare per un cambio modulo. Risposta negativa del tecnico bianconero: “Abbiamo Rugani, Huijsen, non dovremmo cambiare nulla. Rugani in questo momento può giocare in tutti i ruoli della difesa, è un giocatore affidabile, risponde sempre presente. Poi abbiamo Huijsen, è un giovane, ma è pronto per giocare se ce ne fosse bisogno. Domani il capitano sarà Rabiot”.