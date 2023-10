Alex Jimenez convocato per Milan-Juve, “la prima di tante”: i retroscena sul suo arrivo

L’esperto di mercato ha raccontato il lungo corteggiamento del Milan per il giovane laterale spagnolo arrivato in estate

Complici diverse indisponibilità, tra cui soprattutto quelle dello squalificato Theo Hernandez e dell’infortunata Davide Bartesaghi, stasera è arrivata la prima convocazione in Prime Squadra per il giovane Alex Jimenez.

Il classe 2005 spagnolo è stato chiamato da Stefano Pioli ed inserito nella lista dei convocati per il big match di stasera contro la Juventus, al quale il Diavolo arriva con diverse defezioni. I rossoneri sono in emergenza sulle fasce laterali e oggi toccherà a Davide Calabria e ad Alessandro Florenzi, e il giovane Jimenez rappresenta di fatto la prima alternativa ai due, ma la fiducia del tecnico su di lui è già importante, stando a quanto si dice

Il ragazzo è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid e se il Milan lo vorrà avere a titolo definitivo dovrà sborsare 5 milioni di euro, ma i Blancos detengono il controriscatto proprio come nell’operazione Brahim Diaz. Jimenez si è messo in luce in questo inizio di stagione con ottime prestazioni nell’Under 19 di Ignazio Abate, soprattutto in Youth League, giocando da terzini sinistro anche se è di piede destro.

Uno scouting durato tre anni

Con la prima convocazione in Prima Squadra è ovviamente cresciuto l’interesse per lui, da parte sia degli addetti ai lavori che dei tifosi stessi. Gianluca Di Marzio ha analizzato quindi il suo profilo, svelando alcuni interessanti retroscena.

L’esperto di mercato ha raccontato come è iniziata la trattativa fra i dirigenti rossoneri e il calciatore, e che il Milan segue il suo profilo da ben tre anni e finalmente ha trovato la giusta formula per convincere il Real ha lasciarlo partire. Come detto, le Merengues non hanno perso il controllo sul laterale e si sono riservati il diritto di riportarlo a casa. Ora gioca tutti i weekend con la Primavera e si allena con la Prima squadra, marcando Leao e Pulisic.

Stando a quanto riportato da Di Marzio, da Milanello assicurano che questa prima convocazione con la squadra di Pioli sarà “la prima di tante”. Il tecnico e la dirigenza sono stati infatti impressionati positivamente dal suo impatto nel mondo rossonero. Si tratta di un pallino di Geoffrey Moncada dal 2021 e il Milan ha affondato il colpo approfittando del fatto che il Real gli ha preferito altri prospetti. Di Marzio assicura che lo seguivano anche Bayern Monaco, Chelsea e Marsiglia