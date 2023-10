Calciomercato Milan, obiettivo a rischio: offerta del Newcastle

Anche il club inglese si è messo in corsa per uno dei nomi che da tempo sono nel mirino rossonero: proposta già per gennaio.

Presto per dire se il Milan interverrà nella finestra invernale del calciomercato, però da settimane si parla di una possibile operazione in entrata. Riguarda un ruolo nel quale la dirigenza non si è mossa nel corso dell’estate.

Ci riferiamo a quello di terzino sinistro, dato che non è arrivato il vice Theo Hernandez che ci si aspettava. Considerate anche le difficoltà a cedere Fodé Ballo-Touré, partito solo in prestito nell’ultimo giorno della sessione, si è deciso di dare fiducia al giovane Davide Bartesaghi e di utilizzare eventualmente Alessandro Florenzi sulla corsia sinistra (come succederà contro la Juventus con Theo squalificato).

Calciomercato Milan, anche il Newcastle sul terzino spagnolo

Il Milan sta valutando la possibilità di prendere un nuovo laterale sinistro nella campagna acquisti di gennaio. C’è un nome che da settimane viene costantemente accostato al club rossonero e per il quale sono stati ripetutamente confermati contatti concreti.

Si tratta di Juan Miranda, 23enne spagnolo che gioca nel Real Betis e che ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Il Diavolo aveva fatto un tentativo già nella scorsa estate, proponendo uno scambio che avrebbe coinvolto anche Alexis Saelemaekers, ma l’operazione non è andata in porto. Tuttavia, dalle parti di via Aldo Rossi non hanno smesso di pensare a lui.

Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani lo ritengono un ottimo vice Theo Hernandez e per questo riflettono sulla possibilità di comprarlo già a gennaio. Potrebbero bastare 4-5 milioni di euro per portarlo a Milanello. L’alternativa è prelevarlo a parametro zero a fine stagione, visto che dal 1° febbraio 2024 potrà firmare con una nuova squadra.

Attenzione alla concorrenza, però. Miranda interessa molto anche ad altre società importanti. Erano spuntati i nomi di Juventus e Barcellona, con quest’ultima che è proprio quella in cui il giocatore è cresciuto. Un ritorno in Catalogna potrebbe essere un’opzione gradita, anche se il pressing del Milan va avanti da un po’ di tempo e i rossoneri vengono dati in vantaggio.

Secondo quanto rivelato in Spagna da Fichajes.net, un’altra squadra importante che ha messo Miranda nel mirino è il Newcastle United. I Magpies vogliono rinforzare la loro fascia sinistra e già nei prossimi giorni presenteranno un’offerta per comprare il cartellino a gennaio. Il Betis ha provato a offrire il rinnovo, però il terzino spagnolo non ha accettato la proposta. Una cessione a gennaio consentirebbe al club di incassare qualche milione e di non perderlo a zero.