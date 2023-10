Milan-Juve, formazioni ufficiali: tutto confermato

Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus, big match valido per la nona giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45.

Tra pochissimo scatterà una delle partite più attese della domenica, non solo in Italia ma per tutti gli appassionati di calcio internazionale. Il Milan ospita la Juventus a San Siro, big match della nona giornata di Serie A, il posticipo della domenica che riguarda la parte altissima della classifica.

Il Milan ha bisogno di un successo per riportarsi in testa alla classifica, dopo la vittoria dell’Inter di ieri contro il Torino. Occhio però alla Juve, che in caso di colpaccio potrebbe entrare seriamente nella corsa Scudetto, portandosi a pochissimi punti dalla formazione rossonera.

Molti gli assenti di lusso per il big match del ‘Meazza’ di stasera. Stefano Pioli non può contare su due elementi della propria difesa, i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez fermati per un turno di squalifica dal giudice sportivo. Fuori dai convocati anche il secondo portiere Marco Sportiello, oltre al lungodegente Bennacer e al nigeriano Chukwueze che si è infortunato di recente. Spazio allora a Antonio Mirante tra i pali, al debutto stagionale in campionato.

La Juventus invece è in emergenza difensiva. Massimiliano Allegri per infortuni vari dovrà fare a meno dei brasiliani Danilo ed Alex Sandro, così come di De Sciglio. Mentre in mediana fuori a tempo indeterminato Pogba e Fagioli, entrambi per questioni extra-campo (il francese squalificato per doping, l’italiano per la vicenda scommesse). Convocato Federico Chiesa, che però non è ancora al 100% della condizione.

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali

Formazione Milan (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Nava, Bartoccioni, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Jimenez, Krunic, Pobega, Okafor, Jovic, Romero. Allenatore: Pioli.

Formazione Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Cambiaso, Yildiz, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling Junior, Miretti, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.