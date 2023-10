Milan, altra assenza contro la Juventus: non convocato

Stefano Pioli perde un altro elemento in vista della sfida di stasera contro i bianconeri: convocato un altro al suo posto

Stasera il Milan affronta la Juventus a San Siro per il posticipo domenicale della nona giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a rispondere ai rivali dell’Inter, che ieri si sono imposti sul Torino e sono tornati in vetta.

Prove di controsorpasso dunque per la squadra di Stefano Pioli, che oggi cerca la quinta vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Verona, Cagliari, Lazio e Genoa. Un successo nello scontro diretto contro la squadra di Max Allegri sarebbe davvero molto importante sia per la classifica che per il morale. Il Diavolo arriverà però a questo appuntamento con diverse defezioni a livello di rosa per le numerose assenze.

Sono squalificati infatti Mike Maignan e Theo Hernandez, mentre sono out per infortunio Marco Sportiello e Samuel Chukwueze. Inoltre, come spiegato da Pioli ieri, anche Loftus-Cheek non sarà del match perché l’inglese non è ancora recuperato a pieno. A tutte queste assenze se ne è aggiunta un’altra Davide Bartesaghi, che è costretto anche lui a saltare la sfida contro la Vecchia Signora per un problema fisico.

Bartesaghi out, chiamato Alex Jimenez

Si tratta di un altro problema che non ci voleva per Pioli, che perde un altro terzino sinistro. Il classe 2005 ha riscontrato però un problema alla caviglia ed è stato costretto a dare forfait per oggi.

Bartesaghi poteva rappresentare un’alternativa importante a gara in corso al posto di Alessandro Florenzi. La società infatti non ha preso nessuno per rimpiazzare Fodé Ballo-Tourè e punta forte su di lui. Oggi però non potrà dare una mano ai rossoneri, come aveva fatto nei brevi spezzoni con Verona, Cagliari e Genoa. Al suo posto il tecnico emiliano ha deciso dunque di convocare un altro giovanissimo, ovvero lo spagnolo Alex Jimenez.

Jimenez è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid e ha già convinto con le sue ottime prestazioni con l’Under 19 di Ignazio Abate. Nonostante sia di piede destro, in Primavera viene impiegato anche sulla fascia sinistra e ha sempre fatto bene. Difficile però che possa debuttare già in una partita così tesa e importante come quella di stasera contro la Juventus.