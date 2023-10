Milan-Juve chiama, Diletta Leotta risponde: prontissima per San Siro (VIDEO)

La stupenda conduttrice siciliana parteciperà al big-match di San Siro tra Milan e Juve in qualità di conduttrice dal prato per DAZN

Una grande partita merita una grande donna. Un match che potrebbe essere bellissimo, oltre che ‘discretamente’ importante per la classiifca, merita che faccia la sua parte anche una delle donne più amate e desiderate dal pubblico italiano.

Diletta Leotta, che proprio nel giorno del suo compleanno – il 16 agosto – ha dato alla luce Aria, frutto dell’amore con il compagno Loris Karius, è già in forma smagliante. Tornata tecnicamente a lavorare in radio a 20 giorni dal parto, l’ex volto di Sky Sport ha fatto il suo ‘ritorno in campo’ in occasione della stracittadina di Milano, lo scorso 16 settembre, nella gara che ad oggi rappresenta l’unica sconfitta stagionale per il Milan capoclassifica.

Non poteva certo mancare, la 32enne siciliana neo-mamma, al palcoscenico della Scala del Calcio per uno dei match più sentiti dell’anno dal popolo rossonero. Diletta ha ingannato l’attesa per la gara tra rossoneri e bianconeri inscenando un simpatico sketch, che vede protagonista anche il suo cane, condiviso sul suo profilo Instagram.

Diletta Leotta, stella tra le stelle: l’annuncio

Vicina a sfondare il tetto dei 9 milioni di followers, la conduttrice è sempre apprezzata per la sua simpatia, la sua competenza e ovviamente la sua sensualità. Affatto diminuita da una gravidanza che, anzi, pare averla resa più bella di prima.

Ormai padrona della scena nei tempi e nelle tante situazioni di dialogo col collega bordocampista di turno, nonché con lo studio collegato in cuffia, la catanese è un volto familiare per tutti gli appassionati di calcio. Che non resistono al suo fascino mediterraneo.

Il lancio di Milan-Juventus sul suo profilo ha raccolto qualcosa come oltre 48mila like. Diletta sfoggia il solito radioso sorriso che ormai è diventato il marchio di fabbrica del suo modo di fare giornalismo.

Sulla sua avvenenza, del resto, c’è poco da dire. Non c’è stadio, non c’è evento, in cui la bella sicilana non raccolga applausi, consensi e, talvolta, qualche complimento spinto quasi oltre i limiti.

Il pubblico di San Siro, che parteciperà in massa al big-match della domenica sera, si prepara ad accogliere Diletta con la solita ovazione. Sperando, nemmeno troppo velatamente, che il risultato della gara possa essere diverso rispetto alla sfortunata stracittadina dello scorso 16 settembre. Sia mai che la sua presenza sia associata ad eventi negativi per il sodalizio rossonero…