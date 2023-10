Milan-Juve 0-1, pagelle e tabellino: Thiaw ingenuo, Krunic e Jovic disastrosi

Il Milan perde il posticipo di questa 9a giornata di Serie A. La Juve vince 1-0 con un fortunoso gol di Locatelli

Un pessimo Milan cade a San Siro in questo posticipo della nona giornata. La Juve porta a casa i tre punti in maniera del tutto casuale: decide un gol di Locatelli che è più un autorete di Rade Krunic, entrato malissimo all’ora di gioco. Male tutti fra i rossoneri: Reijnders non trova gli spazi, Musah si impegna ma non incide, Leao predica nel deserto ma

Il Milan ha il controllo del campo con la Juve che, come al solito, si rintana nella propria metà campo con cinque difensori bloccati, tre centrocampisti e due attaccanti. I rossoneri alzano molto il baricentro con i due terzini che accompagnano l’azione, sia dall’esterno che dall’interno. Reijnders e compagni faticano a trovare spazi, con Leao che prova una delle sue sgasate per rompere il blocco ma senza successo. Thiaw e Tomori sono sempre uno contro uno coi difensori e da una di queste situazioni, dopo un pressing sbagliato dei rossoneri, arriva l’espulsione giusta del tedesco, che atterra Kean in volata verso la porta. Rossoneri in dieci quindi per tutto il resto del match.

Come previsto, adesso è la Juve che è più padrona della partita sfruttando l’uomo in più. Il Milan, invece, tenta di ripartire ma senza grossi risultati. I bianconeri non fanno molto per andare in vantaggio ma alla fine, per puro caso, ci riescono: tiro innocente dai 30 metri di Locatelli, la devia il rientrante Krunic che spiazza Mirante. La squadra di Pioli non reagisce e alla fine i bianconeri portano a casa tre punti pesanti da San Siro.

Le pagelle di Milan-Juve

MIRANTE 6,5

CALABRIA 5,5 (DAL 79′ KJAER SV)

THIAW 5

TOMORI 6

FLORENZI 5

MUSAH 6

ADLI 5,5 (DAL 60′ KRUNIC 4)

REIJNDERS 5,5 (DAL 79′ ROMERO SV).

PULISIC 5,5 (DAL 42′ KALULU 5,5)

GIROUD 5 (DAL 60′ JOVIC 4,5)

LEAO 6

Il tabellino di Milan-Juve

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria (dal 79′ Kjaer), Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli (dal 60′ Krunic), Reijnders (dal 79′ Romero); Pulisic (dal 42′ Kalulu), Giroud (dal 60′ Jovic), Leao. A disp.: Bartoccioni, Nava; Jimenez, Pellegrino; Pobega, Okafor, Traore. All.: Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. A disp.: Perin, Pinsoglio; Cambiaso, Huijsen; Iling-Junior, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge; Chiesa, Vlahovic, Yildiz. All.: Allegri.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 65′ Locatelli

Espulsioni: Thiaw (M)