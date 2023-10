Milan-Juve, sorpresa fra i convocati: la decisione di Pioli spiazza i tifosi

L’allenatore dei rossoneri fa i conti con alcune assenze e ha deciso di convocare per la prima volta il giovane, proprio contro i bianconeri

Domani sera il Milan aspetta la Juventus a San Siro per quello che rappresenta il big match della nona giornata di Serie A. Il Diavolo guida la classifica e affronta i bianconeri per rimanere in vetta ed allungare la striscia positiva di quattro vittorie di fila.

I rossoneri non arrivano però a questa sfida al completo, perché ci sono diversi assenti. Non ci saranno infatti Mike Maignan e Theo Hernandez per squalifica, ma neanche Marco Sportiello e Samuel Chukwueze per infortunio. Stefano Pioli è chiamato a fare i conti con queste quattro assenze, oltre al lungodegente Bennacer. Non ci sarà neanche Loftus-Cheek che, come confermato dal tecnico in conferenza stampa, non è ancora al top.

Ecco quindi che tra i convocati c’è una sorpresa. Pioli ha infatti dovuto inserire nella lista alcuni giovani dell’Under 19 di Ignazio Abate e tra questi c’è anche lo spagnolo Alex Jimenez, talento arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, e che ha fatto subito vedere buone cose in questi primi mesi nella Primavera dei rossoneri, meritandosi quindi la prima chiamata in prima Squadra.

Alex Jimenez convocato per Milan-Juve

La sua chiamata si è resa necessaria per via della squalifica di Theo Hernandez, ma rappresenta comunque un premio per essersi messo in mostra con l’Under 19 in questa prima parte di stagione.

La notizia della sua convocazione viene riportata anche in Spagna da AS. Come chiarito da Matteo Moretto in settimana, per il suo riscatto il Milan dovrà sborsare 5 milioni di euro: questa la cifra pattuita con i Blancos, mentre è sconosciuta quella del controriscatto. La possibilità che i rossoneri possano puntare su di lui anche per il futuro a questo punto diventa concreta.

Il ragazzo ha fatto bene anche in Youth League e probabilmente Pioli è rimasto colpito da quelle prestazioni. In Primavera Abate lo schiera anche da terzino sinistro nonostante sia di piede destro, ma il livello delle prestazioni del classe 2005 non scende. La stagione è lunga e Jimenez ha tutto il tempo per dimostrare il suo valore, ma intanto la sua avventura al Diavolo è iniziata nel migliore dei modi.