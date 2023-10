Milan-Juventus, la rabbia di Pioli: “C’è un regolamento…”

Il tecnico rossonero, che ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di San Siro, punzecchia il direttore di gara

Seconda sconfitta stagionale per il Milan, che cade a San Siro per mano di una Juve che ha approfittato al meglio della superiorità numerica goduta per oltre 50′ per effetto dell’espulsione di Malick Thiaw per fallo su Moise Kean lanciato a rete.

Una caduta, quella contro i bianconeri, ben diversa da quella fragorosa maturata il 16 settembre scorso nel Derby della Madoninna, ma che avuto comunque l’effetto di vedersi sorpassare, almeno temporaneamente, proprio dai nerazzurri in testa alla classifica.

Nel corso della consueta intervista post partita rilasciata nell’occasione ai microfoni di DAZN, il tecnico Stefano Pioli si è detto rammaricato dell’esito finale del match, lasciandosi andare anche a delle nemmeno troppe velate critiche nei confronti del direttore di gara Mariani. E del metro arbitrale utilizzato nei confronti di un calciatore bianconero in particolare.

Pioli attacca Mariani: nel mirino il metro arbitrale

“Ci aspettavamo un po’ di più Weah su Leao e meno Gatti, ma lui ha fatto tanti falli. C’è il regolamento che dice che se commetti falli ripetuti scatta l’ammonizione. È arrivata dopo 22 falli“, ha dichiarato il tecnico parmigiano nel post-gara.