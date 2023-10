Milan, Pioli: “Ecco perché ho preferito Jovic a Okafor. Abbiamo concesso poco”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Juve e ha analizzato così la brutta prestazione e sconfitta di questa sera

Il Milan perde la sua seconda partita in campionato contro la Juve a San Siro. Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa nel post-match, ha analizzato così la sconfitta in conferenza stampa.

Se il problema del Milan in questo momento è l’attacco: “Dobbiamo diventare più efficaci, questo sì. Stasera abbiamo sviluppato una buona mole di gioco, forse dovevamo occupare di più l’area“. Se Loftus-Cheek recupera per Parigi: “Vediamo domani perché va un po’ a giorni alterni. Speriamo, al momento non so“.

Pioli ha visto in partita quello che aveva preparato in settimana: “Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare fino all’espulsione, potevamo fare qualcosa in più nel secondo tempo. Ci voleva ancora più intensità anche se abbiamo concesso veramente poco in undici contro undici, solo tiri fuori dall’area“.

Perché ha preferito Jovic a Okafor: “Perché sta trovando la condizione migliore e perché Okafor aveva un problema e negli ultimi giorni non si è allenato sempre con la squadra“. Se ha detto qualcosa all’arbitro Mariani a fine primo tempo e al termine: “Ho fatto una chiacchierata con l’arbitro come faccio spesso“.