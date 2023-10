Pioli: “Delusi, ma la sconfitta non toglie nulla. Non siamo stati inferiori. Thiaw ingenuo”

Pioli ha parlato della prestazione e del risultato al termine del big match di San Siro: c’è rammarico per la sconfitta subita, poteva andare diversamente.

Milan KO contro la Juventus. Ha pesato molto l’espulsione di Malick Thiaw, che inevitabilmente ha indirizzato la partita. Il gol decisivo di Manuel Locatelli ha avuto una buona dose di fortuna, vista la deviazione di Rade Krunic che ha spiazzato Antonio Mirante.

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match: “Non ho detto niente alla squadra, di solito non parlo dopo le partite. Non è il momento opportuno, c’è tensione e delusione. Non era il risultato che speravamo. Abbiamo fatto una buona partita, si poteva essere più attenti e fare risultato anche in dieci. Non siamo stati inferiori”.

La decisione di togliere Christian Pulisic dopo il rosso a Thiaw: “Ho scelto di avere l’inferiorità numerica davanti, lasciando Leao e Giroud davanti. Pensavo fosse giusto togliere un attaccante, lasciando quattro difensori e tre centrocampisti. Siamo partiti bene nel secondo tempo, poi è mancata intensità nella nostra metà campo. Con più intensità e attenzione si poteva fare un risultato positivo”.

La partita di Rafa Leao: “Ci aspettavamo più Weah e meno Gatti su Leao. Gatti ha fatto tantissimi falli già dall’inizio, c’è un regolamento che dice che dopo falli ripetuti scatta l’ammonizione. È stato ammonito nel secondo tempo dopo ventidue falli. Dovevamo riempire di più l’area nel primo tempo. Fino all’espulsione abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo commesso un’ingenuità individuale e di squadra. In dieci non siamo stati inferiori, un risultato positivo sarebbe stato più giusto”.

L’errore di Thiaw: “Doveva temporeggiare e non cercare l’anticipo. Anche il terzino doveva stringere di più, a quel punto non sarebbe stato rosso forse. Si poteva difendere diversamente. Lui è stato anche sfortunato, è scivolato”.

L’entrata di Jovic invece di quella di Okafor al posto di Giroud: “Jovic è entrato bene, ha tenuto bene la palla e l’ha giocata bene, la condizione sta migliorando. Okafor ha fatto bene finora, però Jovic ha qualità diverse e può far salire la squadra e tenere la palla. Noah è più di profondità e di movimento, in inferiorità numerica non c’erano le situazioni in cui si trova meglio ”.

Pioli non teme contraccolpi: “Questa sconfitta non ci toglie nulla, ovviamente non siamo superficiali nel valutare le nostre prestazioni e cercheremo di fare meglio. Se riusciremo a fare come dopo il derby, ben venga anche questa sconfitta… Al di là degli scherzi, possiamo migliorare e diventare più concreti è un obiettivo”.