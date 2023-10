Pioli sul recupero di Loftus-Cheek: le speranze per il PSG

L’allenatore ha parlato in conferenza stampa nel post gara di Milan-Juventus e ha spiegato la situazione del centrocampista inglese

Il Milan cade nella sfida casalinga contro la Juventus perdendo per 0-1, punita dal più classico dei gol dell’ex, quello di Manuel Locatelli. I rossoneri non colgono quindi l’occasione per il controsorpasso sull’Inter e rimangono al secondo posto in classifica.

Partita difficile quella di stasera contro i bianconeri, caparbi e bravi a sfruttare quello che ha concesso il Diavolo. La gara però ha girato in maniera decisiva con l’espulsione di Malick Thiaw al minuto 40′ per il fallo da ultimo uomo su Moise Kean. A quel punto in dieci uomini per la squadra di Stefano Pioli è stato difficile rendersi pericolosa, e intorno all’ora di gioco è arrivato il gol di Locatelli con un tiro da fuori deviato.

Pioli ha parlato in conferenza stampa alla fine della partita e ha pensato anche già al futuro, perché fra soli tre giorni c’è un’altra partita importantissima contro il Paris Saint Germain in Champions League. Al tecnico rossonero è stato chiesto se per la sfida con i parigini potesse recuperare Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, come spiegato dallo stesso allenatore ieri nel pre-gara, aveva smaltito la lesione muscolare ma non era ancora al top. Oggi Pioli ha quindi spiegato: “Vediamo domani perché va un po’ a giorni alterni. Speriamo, al momento non so”. Il recupero dell’ex Chelsea per mercoledì sarebbe molto importante.