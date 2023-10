Chi è l’arbitro di Psg-Milan: la designazione è ufficiale

Sarà un arbitro esperto ed internazionale a dirigere la sfida di Champions League tra PSG e Milan, che si giocherà mercoledì alle ore 21.

Dopo la sosta tornano anche le coppe europee in questa settimana. Il Milan è atteso da una trasferta a dir poco complessa, sul campo del Paris St. Germain. Gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Poco fa la UEFA ha pubblicato ufficialmente le designazioni arbitrali di questo turno. PSG-Milan sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic, esperto fischietto classe ’79. Slovena anche il resto della squadra arbitrale, con i guardalinee Klacnik e Kovacic. Il quarto uomo sarà Jug, mentre al VAR sarà presente il signor Kajtazovic.

Due precedenti positivi per Vincic nelle partite del Milan in coppa. Nel marzo 2021 diresse il match di Europa League tra Manchester United e Milan, terminato 1-1 con il pareggio in extremis di Kjaer. Nell’ottobre dello stesso anno invece fu l’arbitro dell’unica vittoria in Champions dei rossoneri in quell’edizione: l’1-0 in casa dell’Atletico Madrid firmato da Messias.