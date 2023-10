Milan, cambia la difesa: 20 milioni per il nuovo innesto

Idea per la difesa del Milan che verrà. La squadra di Stefano Pioli va alla caccia di questo centrale, che può diventare un vero e proprio colpaccio.

Uno dei reparti dove il Milan non ha voluto mettere più di tanto le mani è la difesa. La squadra di Stefano Pioli si è detta piuttosto completa dopo l’ultima stagione, senza bisogno di innesti importanti o costosi.

Il pacchetto di centrali ad oggi è assolutamente affidabile e ricco. Mister Pioli può contare sulla presenza di calciatori quali Tomori, Thiaw, Kjaer, Kalulu, oltre all’ultimo arrivato Pellegrino. Giocatori sia di esperienza che di prospettiva, che rendono il reparto ben composto e prestigioso.

Ma in futuro non è detto che le cose possano cambiare, con alcune variazioni che sconvolgerebbero l’equilibrio della retroguardia. Non a caso, già nelle scorse settimane, sono arrivate voci di possibili offerte onerose per alcuni elementi della difesa del Milan. Riuscirà il club rossonero a resistere o sarà costretto ad altre cessioni pesanti?

Il Milan si cautela: dalla Fiorentina il nuovo stopper

I giocatori del Milan che potrebbero essere soggetti ad offerte internazionali, da Europa che conta o anche Arabia Saudita, sono in particolare Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Il centrale inglese ha molti estimatori in Premier League, mentre il talento tedesco potrebbe persino finire nel mirino del Real Madrid.

Come detto il Milan dovrà resistere, oppure capire se varrà la pena sacrificare almeno uno dei due centrali richiestissimi. Ovviamente l’intenzione è quella di chiedere cifre molto importanti ed elevate per privarsi di questi calciatori titolari, tra i migliori in Serie A nel loro ruolo.

In attesa di capire quale sarà il futuro di questi difensori, il Milan si cautela. La squadra di Pioli starebbe valutando l’assalto ad un nuovo difensore centrale, nel caso in cui realmente arrivassero offerte impossibili da rifiutare su Thiaw e Tomori. Il nome è quello di un leader difensivo della Serie A italiana, ovvero Nikola Milenkovic.

Il serbo della Fiorentina è stato individuato come ideale rinforzo, per l’esperienza in Italia ed all’estero e per la sua ottima qualità come centrale di piede destro. Calciatore fisico, duttile e carismatico, Milenkovic sarebbe da tempo nel mirino del Milan. Individuato proprio come possibile punto fermo della linea difensiva del futuro.

Il classe ’97 già da anni viene accostato a tutte le big italiane, Milan compreso, ma è sempre rimasto a Firenze per mancanza di proposte vere e proprie. Chissà che ora non sia giunto il momento del trasferimento di lusso.