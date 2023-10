Milan, due indizi fanno una prova: in difesa qualcosa non funziona

Ancora un errore decisivo e il giocatore del Milan finisce inevitabilmente nel mirino della critica: ma è davvero tutta colpa sua?

Fino a quel momento, la sua partita era stata praticamente perfetta. Una partita fatta di chiusure ed interventi puntuali, ma al 40esimo è arriva la svolta, che purtroppo per lui e per il Milan ha cambiato totalmente il corso della partita contro la Juventus.

Malick Thiaw, che fino a cinque minuti dalla fine del primo tempo, aveva arginato alla grande sia Kean che Milik, si è fatto espellere per un fallo sull’italiano, che si stava involando verso la porta dopo un’ottima giocata.

Un rosso pesante e meritato, che ha chiaramente condizionato la sfida, indirizzandola verso la Juventus, che ha sfruttato al meglio la superiorità numerica, portando a casa i tre punti.

Per il Milan c’è stata così la seconda sconfitta in campionato, dopo quella contro l’Inter, arrivata anche in quella circostanza alla ripresa del campionato. E anche in quel caso Malick Thiaw era stato uno dei peggiori in campo. La sua prestazione era stata davvero negativa, per l’incapacità di contrastare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Nel 5 a 1 contro i nerazzurri gli errori furono davvero tanti e fu bocciato inesorabilmente come tutta la squadra.

Il tedesco ha poi avuto modo di riscattare la prestazione del derby, con prove davvero di altissimo livello e siamo certi che succederà lo stesso nelle prossime gare, ma è evidente che ieri così come nel derby qualcosa non abbia funzionato e non può essere tutta colpa sua.

D’altronde l’azione dell’espulsione, ha portato alla mente di tutti, quelle nel derby: c’è chiaramente una costante, che non ammette margini d’errore, ed è quella di difendere lontanissimi dalla propria porta. Una richiesta, che non può che essere di Stefano Pioli, che mette a rischio la retroguardia del Diavolo. E’ chiaro, dunque, che ci sia qualcosa da rivedere nel difendere così alto, soprattutto in determinate partite, contro certi avversari

Milan, il punto sui centrali

Fino a questo momento, l’unico centrale che ha sempre fatto bene, non soffrendo questo atteggiamento è Fikayo Tomori, tornato quello dello Scudetto, quello che non sbagliava un intervento. L’inglese anche ieri si è reso protagonista di un’ottima gara e non è un caso se Stefano Pioli non ci rinuncia mai.

Ieri si è rivisto Pierre Kalulu, dopo oltre un mese di stop. Questa fase di stagione sarà importante per capire se il francese riuscirà a ritrovarsi. Nel frattempo il tecnico di Parma ha dato un segnale chiaro, facendo capire che è lui la prima alternativa ai due titolari e non Simon Kjaer.

Anche il danese, d’altronde, non sempre si è dimostrato all’altezza, in questo inizio di stagione. Contro l’Inter, ad esempio, anche lui ha pagato il modo di difendere così alto. Non pervenuto, fino a questo momento, Pellegrino, che non è ritenuto pronto per fare il suo esordio in rossonero. Appare chiaro, dunque, come un po’ tutta la retroguardia sia sotto esame, ma allo stesso appare evidente come bisognerebbe alzare il livello se si vuole giocare così lontani dalla propria porta.