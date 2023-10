Milan, verso un clamoroso ritorno: può succedere in estate

Il calciatore potrebbe tornare al Milan nonostante non sia passato molto dal suo addio. Ma si va verso un rientro a Milanello.

Difficile ad oggi già pensare a quello che sarà il Milan del futuro. C’è ancora tutta la stagione da disputare e dunque la squadra è focalizzata sugli obiettivi attuali. Nonostante ciò i rossoneri sono sempre pronti a migliorarsi ed a creare le condizioni per crescere ulteriormente.

Ecco perché i dirigenti rossoneri hanno sempre un occhio sulle prossime operazioni di mercato e sui rinnovi contrattuali, condizioni necessarie per tenere sempre alto il livello della squadra ed accontentare mister Stefano Pioli. A questo va unita la necessità di non esagerare sui conti in tema di bilancio, fra entrate ed uscite.

Il bilancio stesso, così come il monte ingaggi del Milan attuale, sembra in netta salute dopo gli scorsi anni di grande difficoltà generale. Merito anche dei tanti esuberi venduti o prestati altrove, che dunque pesano meno sull’attuale costo della rosa. Eppure in casa Milan potrebbe tornare ben presto un calciatore oneroso che sembrava destinato all’addio definitivo.

Origi invisibile al Nottingham: può tornare subito al Milan

Uno degli esuberi ceduti con maggiore difficoltà nell’ultima sessione estiva è senza dubbio Divock Origi. Attaccante classe ’95 ex Liverpool, che il Milan ha ingaggiato a costo zero nell’estate 2022. Un acquisto tutt’altro che proficuo e lungimirante, viste le prestazioni sotto tono del belga nella sua prima e unica stagione milanista.

Incredibile ma vero, Origi può tornare a breve al Milan. Infatti la nuova esperienza dell’attaccante al Nottingham Forest non sta andando affatto come previsto. Il calciatore è stato ceduto in prestito per una stagione, con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Ma se non dovesse cambiare ritmo e passo, Origi verrebbe rispedito senza troppe remore in Italia.

Infatti ad oggi Origi ha collezionato solo 4 presenze ufficiali con la squadra britannica, con addirittura meno di un’ora di gioco in campo. Colpa di una condizione decisamente insufficiente e di un recente stop all’anca che gli sta togliendo la possibilità di mettersi in mostra.

Con queste premesse Origi lascerà ben presto Nottingham. Un ritorno al Milan sembra scontato a giugno, a fine prestito, ma non è escluso che il club bianco-rosso possa decidere di chiudere il prestito anzitempo, già a gennaio prossimo. In quel caso però il Milan chiederebbe ai Forest di trovare un’altra squadra a cui ‘cedere’ il titolo temporaneo fino al 30 giugno.