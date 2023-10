Minaccia Psg per il Milan: pronto l’assalto ad un big

In attesa del confronto sul campo che molto dirà sul cammino in Champions dei rossoneri, il Milan deve guardarsi dall’assalto milionario

L’attenzione di tutto il popolo rossonero è incentrata sulla sfida di San Siro tra il Milan e la Juventus, una gara che per il club di Via Aldo Rossi potrebbe significare, in caso di vittoria, ricacciare i bianconeri sette punti indietro in classifica. In un match che vedrà il Milan ampiamente rimaneggiato da infortni e squalifiche, le scelte di Pioli sono quasi obbligate.

A voler vedere il bicchiere se non mezzo pieno almeno contenente un po’ d’acqua, uno dei big della rosa avrà il vantaggio di arrivare fresco e riposato al prossimo appuntamento di campo: una partita che forse potrebbe esser ancor più decisiva della sfida ai bianconeri.

Parliamo del match di mercoledì 25 alle 21 al Parco dei Principi, nella tana del PSG. I due pareggi a reti inviolate dell’undici rossonero nelle prime due gare del Gruppo F costringono gli uomini di Pioli ad uscire da Parigi con un risultato positivo. Sarebbe incredibilmente importante riuscire a vincere, con un girone che vedrebbe a quel punto un po’ sconvolte le gerarchie, ma è fondamentale non perdere.

In attesa di sfidarsi sul campo, le due dirigenze potrebbero entrare in contatto anche per una clamorosa trattativa di mercato. L’indiscrezione arriva dalla Spagna, nello specifico dal portale ‘Todofichjes.com‘. E riguarda proprio uno dei grandi assenti del big-match con la Juve.

70 milioni sul piatto: assalto del PSG al big rossonero

‘Scoperto’ in patria un po’ tardivamente – anche nell’ultimo Mondiale, disputato egregiamente dal calciatore, il francese del Milan ha giocato titolare solo dopo l’infortunio del fratello Lucas – Theo Hernandez è uno dei pezzi pregiati del mercato europeo. Il contratto in scadenza nel 2026 mette al riparo solo parzialmente Furlani e soci, visto che il ricco club capitanato da Nasser Al-Khelaifi coltiva un piccolo sogno: quello di far giocare insieme i due fratelli.

Approfittando del fatto che l’ex Bayern gioca nella posizione di difensore centrale agli ordini del tecnico Luis Enrique, i due appaiono perfettamente compatibili. La società transalpina, che già nella scorsa primavera si era affacciata pericolosamente su Rafael Leao, è disposta a mettere sul piatto qualcosa come 70 milioni.

Una bella grana per la dirigenza rossonera, che ha sempre ritenuto l’ex Real Madrid un intoccabile. La possibilità di incassare però una cifra altissima, senza considerare che Theo potrebbe essere lusingato dall’idea di giocare col fratello, rende la possibile trattativa degna della massima attenzione.